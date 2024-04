“Con mis amigos del mar”: el emocionante video que compartió Juana Viale junto a los delfines

Escuchar

Tal y como dio a conocer mediante sus redes sociales, Juana Viale decidió dejar de lado sus compromisos laborales por un tiempo y sumergirse en un nuevo desafío en el mar. Por lo que mencionó, se trata de una expedición para conocer, investigar y generar conciencia sobre el ecosistema marino, que se mostrará en formato documental. En este marco, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) compartió un especial momento en medio del viaje: la visita de unos delfines.

Cabe destacar que, desde hace tiempo, Juana se muestra como una amante de la naturaleza, puesto que mediante sus redes -y también en su programa- recalca reiteradas veces la importancia del cuidado del medio ambiente. Dicha filosofía de vida la unió con su actual novio, Yago Lange, que no solo se desempeña como deportista náutico, sino que también es activista y director para la Argentina de Parley for the Oceans (una organización que busca generar conciencia a nivel mundial sobre la contaminación de los océanos). Por ende, juntos decidieron comenzar esta iniciativa en alta mar.

“Acá jugando con mis amigos del mar”, escribió la nieta de Mirtha Legrand en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con un video en donde se la puede ver sentada al borde del barco mientras los delfines la siguen y nadan a su alrededor. Asimismo, dio más detalles de la bitácora de viaje y expresó: “Día 5. Los delfines nos acompañan todo el trayecto y las olas”.

La emoción de Juana Viale al ver delfines

Los detalles de la aventura de Juana Viaje en el mar

Desde que anunció su viaje, Juana comenzó a compartir todos los preparativos mediante su cuenta de Instagram, en donde tiene más de un millón de seguidores. Allí mostró varios momentos dentro del barco e incluso presentó a la tripulación que la acompaña, que se estima que son amigos de su pareja y expertos.

La conductora mostró una foto de la tripulación completa

“Todos nosotros y Marko, que sacó la foto en esta primera aventura”, escribió la conductora, en donde se los puede ver a todos sobre el barco, comenzando el viaje. Además se dejó ver timoneando la embarcación, tomando mates y viendo el horizonte, como toda una navegante.

Juana Viale comenzó su travesía por el mar (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Mirtha Legrand se refirió al viaje de Juana

Al respecto de esta sorprendente aventura que emprendió Juana, se manifestó su abuela, puesto que dejó en claro su opinión y los detalles, teniendo en cuenta que ella será su reemplazo en los almuerzos. “Ella es especial. Tiene un carácter fantástico. Es cariñosa, muy cariñosa. Ama la naturaleza y su vida es eso, la naturaleza. Mirá vos… Es impresionante. Ahora se ha ido por un caso así, justamente”, lanzó “La Chiqui” Legrand el pasado domingo en la mesa frente a todos sus invitados, al mismo tiempo que dio a conocer que el proyecto de Juana incluye la grabación de un documental.

Por el momento, ninguno de los protagonistas reveló cuál será el destino final su viaje, o si más bien recorrerán un circuito cerca de la costa sur de la Argentina. Por lo que se deberá seguir el recorrido mediante las redes sociales para conocer sus paraderos.