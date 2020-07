Con poca ropa. Ivana Nadal muestra su entrenamiento casero

Ivana Nadal subió su entrenamiento y dijo que "se prendió fuego todo" Crédito: Instagram

Ivana Nadal volvió a encender a la comunidad virtual con un nuevo video en sus redes sociales. Tras la polémica de hace unas semanas cuando harta de quienes la criticaban, la conductora aseguró que a fin de año se va del país, La modelo subió imágenes de ella entrenando con muy poca ropa.

Hace unos días publicó en su Instagram personal: "Fuera de foco pero dándolo todo en y por él", dando a entender que su entrenamiento iba dirigido a sus glúteos. La morocha siguió: "Tranqui, que en casa está la calefa (calefacción) prendida y con esta ruti (rutina) se prendió fuego todo". Y para finalizar, como es habitual en sus posteos, recomendó el perfil de una entrenadora con "buena energía".

Aunque el video está fuera de foco, se puede ver a la influencer con un top gris y una diminuta bombacha rosa mientras levanta la pierna, para ejercitar sus glúteos. El posteo lleva más de 800.000 visualizaciones y casi 3000 comentarios.

El enojo de Ivana

Todo comenzó cuando Ivana hizo un comentario desafortunado sobre la pérdida de los familiares cercanos, y luego dio otro consejo a través de su Instagram. Una vez más, su recomendación generó polémica: le sugirió a aquellos que estén atravesando una mala situación económica que "hagan ejercicio y escuchen música".

"Si andas sin un mango y tenés ganas de renovar un poco tus energías, ponete música y hacete estos ejercicios. Lo único que necesitás es tu cuerpo y ganas de estar mejor. De adentro hacia afuera, no te olvides. No importa tener abdominales, importa sentirte bien", escribió en su posteo. La influencer quiso transmitir un mensaje positivo para los usuarios que estén atravesando penurias económicas y les recomendó que escuchen música y hagan gimnasia si no tienen dinero para otras cosas, pero las críticas empezaron a llover nuevamente.

Nadal decidió compartir algunos audios a través de sus historias de Instagram donde afirmó: "No entiendo este medio, la verdad, ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, con maltrato y violencia".

Después reveló que no estará por mucho más tiempo en la Argentina: "Los abrazo en su proceso, pero gracias a Dios yo me voy de este país a fin de año". Y agregó: "Igualmente les deseo que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Entiendo que hay gente que no está preparada para procesarlo".