Fernanda Vives confirmó su separación de Sebastián Cobelli con una contundente frase

Durante los últimos días hubo muchos rumores en torno a la relación entre Fernanda Vives y Sebastián Cobelli. Días atrás, ella reconoció que estaban en medio de una crisis, pero negó rotundamente la separación. Sin embargo, el jueves por la noche la historia tomó un nuevo rumbo y la exVedette confirmó públicamente que ya no está en pareja con el padre de sus dos hijos. “Vi algo que no me gustó”, respondió cuando le consultaron por los motivos de la ruptura.

Tras la salida de Ana Rosenfeld de LAM (América), Vives se convirtió en angelita durante la noche del jueves. Desde su sillón al lado de Pía Shaw, contó algunos detalles sobre su vida privada. Si bien le dijo a Ángel De Brito que estaba “bien”, reveló la difícil situación que atraviesa y confirmó: “Estoy separada”.

Vives y Cobelli se casaron en 2010 y tienen dos hijos Brisa y Rocco (Foto: Instagram @fervivesok)

Vives se casó con el exfutbolista en 2010 y, tras 11 años juntos y dos hijos en común, relató que atraviesa una difícil etapa matrimonial. “Estamos conviviendo en el mismo lugar, él va y viene a Rosario y está en casa, pero la separación de hecho todavía no pasó”, indicó al aire.

En cuanto a cuáles fueron los motivos de la ruptura, explicó que la rutina los afectó mucho: “El desgaste fue un todo, 12 años estar juntos, los nenes, la pandemia... Empezamos a ser más amigos, socios, compañeros, que otra cosa”. Sin embargo, en medio de su relato hizo hincapié en un detalle no menor que fue el que la hizo ver las cosas de una manera distinta: “Yo me alejé cuando decidí hacer un viaje con amigas, y vi algo que no me gustó”,.

Fernanda Vives confirmó su separación con Sebastián Cobelli

Más allá de sus declaraciones, de las causas que mas se barajaron como motivo de la separación fue su vuelta al trabajo. En el verano hizo teatro y también se sumó a generar contenido erótico en Divas Play, la plataforma para adultos que también usan Florencia Peña y Silvina Luna.

Más allá de estos trascendidos, ella remarcó que no fueron las razones porque a su ahora exmarido no le molestó que ella retomará sus actividades. “El sabía lo de Divas Play, incluso hizo la primera producción de fotos. No fue en mi caso el problema”, indicó.

“Hace dos meses que venimos así y esto recién sale a la luz y me duele ver a la gente bordeándome de esta manera”, dijo la exvedette al referirse a los hirientes comentarios que lee en las redes cuando se habla sobre su matrimonio.

Los rumores de separación comenzaron en febrero, cuando dejaron de compartir fotos juntos. En ese momento ella decidió hacer un viaje con amigas y descubrió algo que puso en jaque su matrimonio. “A mi alguien me dijo algo y yo me encontré con una charla que no me gustó”, recordó.

Vives confirmó que vio una conversación entre su marido y otra mujer (Foto: Instagram @fervivesok)

Pero, en medio de la conversación, Cobelli decidió dar su versión de los hechos. Yanina Latorre mostró en vivo una historia que subió el exdeportista en sus redes sociales donde escribió: “Siempre es mas fácil buscar un culpable que hacerse cargo de lo que a uno le pasa”.

Ante esa situación, Fernanda decidió mostrarle a De Brito algunas capturas de conversaciones entre su ex con otra mujer. “Más que concreto, clarísima la charla”, dijo el conductor. “El dice que esas charlas no llegaron a nada”, sostuvo la expareja de la Tota Santillán. A pesar de asegurar que “está herida”, no le cerró la puerta del todo a una posible reconciliación: “Sigo enamorada, pero también digo que me hubiera gustado no haberme enterado de nada”.