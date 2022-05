Fernanda Vives habló finalmente de su crisis con Sebastián Cobelli: “No tiene que ver con mi trabajo ni con Divas Play”

Sin dudas, Fernanda Vives está atravesando un año muy especial. Mientras que en el terreno profesional, la actriz volvió a subirse a un escenario después de 10 años de estar alejada de los medios; en el plano sentimental está atravesando una fuerte crisis de pareja con el padre de sus hijos, Sebastián Cobelli.

Y si bien no quiso revelar los motivos de este distanciamiento, la vedette confesó que no tiene que ver con su decisión de volver a trabajar. “Cuando algo se rompe, es muy complicado...” , reveló.

A pesar de que ninguno de los dos protagonistas de esta historia quiso hablar al respecto, Vives dio algunos detalles de su situación sentimental en su paso por Flor de equipo, por Telefe. “Estoy muy bien, empezando a trabajar de nuevo. Hicimos el Picante Varieté en el verano. Lo viví con mis hijos en primera fila, les encanta”, expresó la invitada mientras aclaraba los motivos que la llevaron a poner en stand by su carrera hace diez años.

Fernanda Vives habló por primera vez en profundidad de su crisis matrimonial Captura

Tras advertir que el trabajo nunca fue un problema en su matrimonio, la actriz explicó: “[Dejé de trabajar] porque prioricé la crianza de mis hijos. Soy una madre súper presente y sentía que no podía derivárselo a alguien. Y ahora se me dio esta oportunidad que no quise desaprovechar porque ellos están más grandes. Y disfrutaron un montón de verme en el teatro”.

“¿La separación vino antes o después del regreso al trabajo?”, preguntó Nancy Pazos descolocando a la invitada. “¿De qué separación me hablas?”, dijo Vives con tono serio . “Estoy pasando un mal momento pero en ningún lado hablamos de ese tema. Estamos en una crisis. Hace casi 12 años que estamos juntos y es la primera vez que tenemos este tormentón en la pareja”, contó con una notable angustia.

Sin querer extenderse en el tema, la rubia explicó por qué prefiere mantenerse en silencio. “Perdón que sea tan seca pero la verdad es que no sé cómo manejarlo. Siento que como en algún momento de mi vida abrí las puertas, ahora todo el mundo cree que tiene derecho a invadirme en este aspecto”, señaló y enseguida apuntó contra los detractores en las redes: “Como yo empecé a trabajar el ataque fue para mi lado. Piensan que el problema vino porque estoy trabajando, porque estoy haciendo Divas Play o porque me veo más linda sin saber nada, porque en ningún momento dijimos nada ninguno de los dos”, aclaró.

“Es muy cruel. ¿Dónde está eso de apoyar a la mujer? La mayoría de las que me bardean son mujeres. Me dicen de todo. Que no me importan mis hijos”, agregó indignada. Algo incómoda por la situación que se vivió minutos antes en el estudio, Pazos interrumpió su relato para pedirle disculpas por su pregunta. “Te pido mil disculpas. Yo pensé que ya era un hecho” , le dijo mirándola a los ojos y con total sinceridad.

Tras aceptar las disculpas, Vives advirtió: “No quiero que se piense que voy a los programas a lucrar con este tema porque necesito trabajar”. Y enseguida, se negó a contar cómo sus hijos, Brisa y Rocco, están viviendo esta situación puertas adentro: “Es todo muy íntimo, no quiero entrar en detalles”.

Sobre los motivos que generaron esta fuerte crisis con su pareja, advirtió: “Pasó algo entre nosotros dos y no tiene que ver con mi trabajo”. Ante la pregunta de si hubo terceros en discordia, la vedette prefirió no responder, aunque tampoco desmintió nada. “No voy a hablar porque tengo un gran defecto que es que soy muy impulsiva y si empiezo a hablar puedo terminar acá diciendo un montón de cosas que después me voy a arrepentir. Puedo terminar llorando, angustiada, así que prefiero en este momento no hacerlo ”, se excusó, destacando su sensibilidad.

“¿Sigue habiendo amor entre ustedes?”, indagó Analía Franchin aunque sin éxito. Vives no sólo no quiso contestar sino que se la notó terriblemente angustiada ante la pregunta. Volviendo a su decisión de volver a retomar su carrera, reflexionó: “Creo que me lo merezco. Tuve una oportunidad y me siento muy feliz de poder pensar un poco en mí. Si eso para la gente está mal, lo lamento. Pospuse un montón de cosas a lo largo de mi vida pero no me arrepiento, fue mi elección”.

“La gente te ve sexy y de repente ya no te importa la familia. Me están culpando a mí y no es así. Como que la crisis viene por ahí y él me conoció así”, agregó en relación a su marido, Sebastián Cobelli. “Yo quiero respetar a mi familia. No sé qué va a hacer él, no nos pusimos de acuerdo en ese tema. Tenemos vínculo pero no es fácil. Elijo que no me vean rota pero es mi elección. Que piensen lo que quieran de mí. Elegí priorizarme en mi trabajo, ponerle toda la garra ahí y después lo que vaya a pasar con mi pareja lo resolveremos puertas adentro como podamos”, lanzó.