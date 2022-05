El insólito error de Silvina Luna en la app para adultos donde vende sus fotos en dólares

Meses atrás Silvina Luna anunció que tomó la decisión de embarcarse en un nuevo desafío laboral. A través de una jugada producción de fotos y con un posteo en sus redes sociales, contó que se sumaría a una plataforma que ofrece contenido audiovisual y fotográfico para adultos. Sin embargo en las últimas su nombre se volvió tendencia y no precisamente por vender imágenes en dólares, sino por un insólito error que cometió y que los usurarios no dejaron pasar.

Son varios los famosos que se sumaron a Divas Play, una plataforma donde se publican videos y fotos eróticas. Para poder verlos hay que suscribirse y pagar una cuota mensual. Florencia Peña, Celeste Muriega, Mariana Diarco, Adabel Guerrero, Silvina Escudero, Christian Sancho y Fernanda Vives son solo algunos de los famosos que reconocieron que suben contenido.

Silvina Luna sube contenido a Divas Play, una plataforma donde se comparte contenido herético y a la cual se accede con una abonando una suscripción. Instagram: @silvinalunaoficial

Luna anunció a través de su Instagram que iba a generar contenido para la plataforma y escribió una reflexión al respecto: “Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás”.

Florencia Peña y Silvina Luna hicieron una jugada producción para la plataforma.

Con la intención de “conectar con la sensualidad, el erotismo, y romper límites”, la exparticipante de Gran Hermano comenzó a vender sus fotos a 15 dólares mensuales, que es el costo de suscripción que tiene la plataforma. Pero, aunque hizo el anuncio hace meses, en las últimas horas volvió a estar en boca de todos por un insólito error en el contenido que compartió con los usuarios.

El posteo de Silvina Luna con un error de ortografía que los usuarios no dejaron pasar (Foto: Divasplay)

Si bien es necesario suscribirse y pagar para acceder al contenido audiovisual, si se puede ver lo que se escribe para acompañar el material. Fue ahí cuando se registró un error de ortografía en uno de los videos de Silvina. “Mayita enteriza para el veranito. ¿Te va?”, se lee en el pie del video. Esto no paso inadvertido y no tardaron en remarcarle que “Mayita” se escribe con “ll” y con con “y”.

En enero, la exparticipante de El hotel de los famosos (eltrece) extendió la invitación a sus más de un millón de seguidores para sumarse a la plataforma. “Nos vemos en la web de Divasplay una plataforma para creadores de contenidos donde podes subir cosas que otras redes te censuran”, compartió. Días después del anuncio protagonizó una sensual producción con Florencia Peña para la plataforma debido a la celebración del Día de los enamorados.

La crisis de Fernanda Vives con su pareja que apuntó a su trabajo en Divas Play

Fernanda Vives es otra de las famosas que comparte contenido en la aplicación para adultos. Sin embargo, se encuentra en medio de una difícil situación personal debido a una crisis con su pareja Sebastián Cobelli, padre de sus dos hijos Rocco y Brisa. Invitada a Flor de equipo (Telefe), reconoció que el trabajo en un tema que genera conflictos en la relación.

Fernanda Vives confirmó que atraviesa una crisis con su pareja y padre de sus hijos, Sebastián Cobelli Instagram: @fervivesok

Vives contó que recibió varios comentarios negativos y se refirió a su trabajo en la aplicación de contenido para adultos que también usan Florencia Peña y Silvina Luna. “Como yo empecé a trabajar el ataque fue para mi lado. Piensan que el problema vino porque estoy trabajando, porque estoy haciendo Divas Play o porque me veo más linda sin saber nada, porque en ningún momento dijimos nada ninguno de los dos”.

Si bien negó que que su crisis de pareja se relacione con las fotos y videos eróticos que vende, si confirmó que la relación con Sebastián Cobelli no está en un buen momento. “”Es todo muy íntimo, no quiero entrar en detalles (...) Pasó algo entre nosotros dos y no tiene que ver con mi trabajo”, sentenció