Fernanda Vives, en crisis con su marido Sebastián Cobelli: “Estamos en un momento de mucho desencuentro”

Ella está de vacaciones en el Caribe con amigas, él en Buenos Aires cuidando a sus hijos Brisa y Rocco. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje de descanso después de hacer temporada de teatro en Mar del Plata parece esconder algo más: según Socios del espectáculo, Fernanda Vives y su marido Sebastián Cobelli están atravesando una fuerte crisis matrimonial ; algo que fue confirmado por la propia protagonista en el ciclo de eltrece.

“Una famosísima separada”, anunció el conductor Rodrigo Lussich, dando inicio a la segunda “bomba” de la mañana. Quién estuvo al mando de esta información fue Mariana Brey, que pasó al frente para contar la noticia en modo enigmático. “Tuvo un matrimonio de muchos años con hijos. Fueron muy felices. A los dos los queremos mucho. A ella la conocemos más que a él porque son de rubros distintos”, relató la periodista.

Tras aclarar que la protagonista en cuestión habla de crisis, la panelista aseguró que la pareja ya está separada y explicó los motivos: “Ella volvió al ruedo hace poco porque estuvo muy guardada, dedicada a la familia. Hubo discusiones que tuvieron que ver con la necesidad de ella de volver a trabajar. Él la conoció siendo muy famosa. Él es un hombre del fútbol, ya no porque está retirado”, indicó.

Tras algunas pistas gráficas que nos acercaban a la identidad de los protagonistas, Lussich dio más detalles de las razones por las cuales este matrimonio de años estaría al borde del divorcio.

“Estamos en condiciones de afirmar que está separada, aunque ella admite una crisis. Tiene que ver con su vuelta al ruedo. Ella va por todo y ahora se pone hot porque va a formar parte de estas aplicaciones donde las famosas se desnudan”, aseguró en alusión a Divas Play y ante la risa generalizada del panel.

Sin más preámbulos, Brey volvió a tomar la palabra y terminó con el misterio. “Estamos en condiciones de decir que están en una crisis y separados ya, lo van a oficializar brevemente, Fernanda Vives y el señor Sebastián Cobelli”, anunció haciendo explotar la bomba.

Y enseguida, contó que fue lo que habló con la actriz. “Hablé con ella ayer porque este rumor ya corría y tengo el chat con lo que me dijo” , reveló mientras buscaba la conversación en su teléfono.

“Me imagino ya por qué me hablas. Me adelanto para decirte que por ahora no quiero decir nada, que estamos pasando un momento de mucho desencuentro pero no quiero fogonear mucho este tema para cuidar a mi familia. De verdad, no quiero lastimar a nadie. Nada más puedo decir por ahora”, leyó respetando textuales palabras de la vedette.