Con una emotiva foto, Gabo Usandivaras homenajeó a su hermana a días de su muerte: “Así siempre”

Gabo Usandivaras atraviesa uno de los momentos más duros de su vida por la muerte de su hermana Giselle, de 30 años. La noticia fue dada a conocer por Ángel De Brito en el aire de Los ángeles de la mañana (eltrece) y, si bien el periodista no quiso dar muchos detalles del triste episodio por respeto a la familia, sí comenzó que el fallecimiento fue de “una manera muy fea”. El bailarín hizo un posteo en sus historias de Instagram para agradecer los mensajes de apoyo y les pidió a sus seguidores que recen por el alma de su familiar. Con motivo de la llegada del Año Nuevo, volvió a la red social con un posteo donde la homenajeó.

“¡Así siempre! Un día como hoy, hace un año atrás”, escribió Gabo el epígrafe de su publicación que acompañó con una foto donde se los ve juntos mientras caminan de la mano por las calles de Puerto Morelos, en Cancún, México.

El recuerdo de Usandivaras junto a su hermana

En los comentarios del posteo, sus amigos, seguidores y familiares le enviaron fuerzas para superar este doloroso momento. Usandivaras también se mostró en historias de Instagram para dar detalles de cómo se encuentra.

“Solo para que lo sepan y estén tranquilos, aquí estoy”, manifestó junto a una imagen donde se lo ve con anteojos oscuros y auriculares. En ese sentido, agregó: “Hoy le puse más huev... de los que tengo y salí a ver el cielo y que me dé un poco de sol”.

El mensaje de Gabo Usandivaras a sus seguidores tras la muerte de su hermana

Agradecido por la cantidad de mensajes que recibe desde que se conoció la triste noticia, precisó: “Disculpen si pareciera que no llena pero tomar conciencia del amor que recibo realmente me da muchas fuerzas. Estoy muy lejos y estoy escaso de caricias y abrazos para este dolor pero aprecio escuchar sus voces y leer el amor que me expresan”.

El bailarín le agradeció a sus fans por las palabras de apoyo en este difícil momento

Tras prometerle a sus seguidores que se mantendrá en contacto mediante posteos, pidió disculpas por no poder responderles a todos.

Usandivaras vive en el exterior desde hace ya varios años, por lo que la lejanía de sus seres queridos se siente en este momento y queda reflejado en lo que explica en sus historias. Tras la muerte de su madre en 2019, decidió dejar la Argentina y trasladarse México y los Estados Unidos para vivir alejado de la exposición mediática que consiguió por su participación en el Bailando.

De hecho cuando se enteró de la muerte de su hermana, estaba en Las Vegas por la celebración del cumpleaños de un amigo. “Él se fue afuera para asimilar lo de su mamá, estaba en búsqueda de un camino”, explicó Cinthia Fernández en LAM para hacer alusión a dónde vive Gabo en la actualidad.