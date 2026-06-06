La familia del Indio Solari confirmó que el velatorio público tendrá lugar el domingo

La familia del Indio Solari confirmó que el velatorio público del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tendrá lugar el domingo 7 de junio, aunque no confirmaron el lugar. “Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana confirmaremos el lugar y la hora”, se lee en el texto del comunicado publicado en Instagram.

La confirmación llegó luego de varias idas y vueltas entre las que se barajaba que la despedida se realizaría finalmente el día sábado. El viernes por la noche, el Gobierno había confirmado que estaba “intentando comunicarse” con el abogado de la familia del Indio, para ofrecer Tecnópolis como sitio para realizar su despedida pública. Aunque con el correr de las horas la versión fue perdiendo fuerza.

La confirmación en redes de la familia del Indio Solari sobre la despedida del cantante

Otra de las versiones que se circularon de manera extraoficial fueron los estadios de Boca Juniors y Racing Club pero, al igual que con Tecnópolis y sin la confirmación del círculo íntimo del cantante fallecido este viernes, quedaron desestimadas. Quien también hizo alusión al espacio físico donde tendría lugar el último adiós de Solari fue el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

A través de su cuenta en X, el funcionario libertario escribió: “Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud“.

El ícono del rock, Carlos Alberto "Indio" Solari, murió a los 77 años Archivo Rolling Stone

En la misma línea se pronunció la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien reveló sus infructuosas comunicaciones con el abogado de la familia Solari. “Tanto Karina como Manuel [Adorni] y yo intentamos comunicarnos. Pero no hemos tenido respuesta”, señaló la ministra en diálogo con la señal A24.

Por el lado de los fanáticos, miles de personas se congregaron en Plaza de Mayo para despedir de manera simbólica al ícono del rock argentino. Lo mismo ocurrió en diferentes puntos del país como Córdoba, Mar del Plata y Rosario.

Como un guiño a los seguidores del Indio, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado -la banda que acompañó al cantante en el epílogo de su carrera-, se pronunció sobre la partida de su frontman y confirmó que realizarán el show que tenían programado para este sábado en Comodoro Rivadavia.

Fans del Indio Solari se acercaron a Plaza de Mayo en Capital Federal para despedirlo Nicolás Suárez

“Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos“, se lee en el posteo que compartieron en la red social Instagram.

El grupo también admitió que la presentación estará atravesada por la tristeza que generó la pérdida del músico. “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador”, expresaron.

El mensaje concluye con una breve despedida dedicada al cantante y compositor: “Te amamos, Indio...”.

El posteo de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el adiós del Indio

Los detalles de la autopsia

La autopsia realizada al cuerpo de Solari determinó que el músico murió durante la madrugada tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico mientras se encontraba dentro de la piscina climatizada de su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Según informó la Fiscalía General de Morón, el episodio le provocó la muerte de manera inmediata. El estudio forense, realizado en la Morgue de Ituzaingó, también descartó que el fallecimiento se hubiera producido por ahogamiento.

Fanáticos del Indio Solari lloran su muerte en las cercanías de la casa del músico Santiago Filipuzzi

De acuerdo con el comunicado oficial, el cuerpo fue hallado por una cuidadora que, al no encontrar al artista dentro de la vivienda, se dirigió al sector de la pileta. Junto con Virginia Mones Ruiz, esposa del músico, lo retiró del agua y dio aviso al servicio de emergencias.

Los médicos intentaron reanimarlo, aunque las maniobras no tuvieron resultado positivo. La investigación quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 descentralizada de Ituzaingó, quien intervino en una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”.