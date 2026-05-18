Martín Fierro 2026, la ceremonia en vivo

Llegó el gran día, y el mundo de la televisión se prepara para la entrega de los Martín Fierro 2026, el evento que reconoce lo más destacado de la pantalla chica durante el ciclo 2025. A las 19 dará comienzo por la pantalla de Telefe la clásica alfombra roja. En tanto que la ceremonia de entrega de estatuillas empezará formalmente a las 21 y será conducida por Santiago del Moro.