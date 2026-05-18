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Martín Fierro 2026, la ceremonia en vivo

Aptra entrega este lunes los galardones a lo mejor de la producción televisiva del último año

Cada vez falta menos para saber quiénes son los ganadores de los Martín Fierro 2026
Cada vez falta menos para saber quiénes son los ganadores de los Martín Fierro 2026

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Llegó el gran día, y el mundo de la televisión se prepara para la entrega de los Martín Fierro 2026, el evento que reconoce lo más destacado de la pantalla chica durante el ciclo 2025. A las 19 dará comienzo por la pantalla de Telefe la clásica alfombra roja. En tanto que la ceremonia de entrega de estatuillas empezará formalmente a las 21 y será conducida por Santiago del Moro.

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