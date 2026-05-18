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Martín Fierro 2026, la ceremonia en vivo
Aptra entrega este lunes los galardones a lo mejor de la producción televisiva del último año
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Llegó el gran día, y el mundo de la televisión se prepara para la entrega de los Martín Fierro 2026, el evento que reconoce lo más destacado de la pantalla chica durante el ciclo 2025. A las 19 dará comienzo por la pantalla de Telefe la clásica alfombra roja. En tanto que la ceremonia de entrega de estatuillas empezará formalmente a las 21 y será conducida por Santiago del Moro.
LA NACION
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