Martín Fierro 2026: el picante comentario de Santiago del Moro sobre su relación con Marley

Apenas comenzada la transmisión de los premios Martín Fierro que distinguen a lo mejor de la producción televisiva del último año, el anfitrión de la velada, Santiago del Moro, realizó un comentario “al pasar” que no pasó inadvertido. Mientras nombraba a los famosos presentes y anunciaba a los que acababan de entrar, se refirió a Marley, y lo hizo de una manera muy especial.

“Ahí lo vi a Marley... Lo voy a saludar porque después dicen que no saludo”, señaló, picante, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada. Su comentario fue una sutil respuesta a la acusación que realizó Florencia Peña la semana pasada.

Santiago del Moro y su saludo para Marley

La respuesta de Marley llegaría minutos después, cuando al agradecer el premio a mejor programa de viajes por su ciclo Por el mundo. A la hora de subir al escenario, primero se acercó a acercar al conductor de la ceremonia, y luego a la hora de agradecer, nombró a las invitadas con las que viajó durante el último año, entre ellas a Peña, y señaló: “Que tanto me ha apoyado esta semana”.

Antes de bajar, le habló directamente a Del Moro: “Ya nos saludamos con Santi, así que ya está. No hay más más tema de qué hablar. Nos amigamos”, disparó, entre risas. Y su colega le respondió: “El próximo viaje, a la luna vamos”.

Marley saludó a Santiago del Moro tras recibir el Martín Fierro

La polémica comenzó cuando, al cuestionar las nominaciones de esta edición de los premios, Peña expuso una tensa interna entre los conductores estrella de Telefe. Al referirse a la ausencia de su amigo en la terna de mejor conductor, la actriz lanzó con ironía: “Nominaron hasta al portero y por lo menos lo podrían haber nominado a Marley”.

Para la actriz, la ceremonia perdió su esencia y cuestionó directamente la actitud de Del Moro:“No lo trata muy bien a Marley. Lo percibí bastante: no le da bola en vivo y no lo saluda”. Finalmente, marcó una clara diferencia de personalidades:“Marley es una persona extrovertida; del Moro es impenetrable”.

Qué dijo Florencia Peña sobre Santiago del Moro

Días más tarde, en diálogo con Los Profesionales (elnueve), Marley aclaró: “No es una guerra con Del Moro. Florencia tiró como que a ella le parecía que estaba mal, pero también está mal que haya un montón de gente más que no se incluye. Entonces, fue eso nada más. Fue una opinión de Flor, pero me lo tiran a mí porque tienen que ir a preguntarle a ella”.

En ese sentido, el presentador atribuyó los dichos de Peña sobre su no nominación exclusivamente al estrecho vínculo de amistad que mantienen: “Fue ella la que salió y dijo: ‘¿Cómo puede ser que estén esto, esto, esto y no estés vos?’. Pero es una cuestión de que a ella le gusta como yo conduzco, me imagino, nada más”.

Marley se refirió a su supuesta enemistad con Santiago del Moro: “No me ha saludado”

Además, Marley analizó la naturaleza de los prestigiosos galardones y reveló cómo maneja las ausencias en las ternas. “Del Martín Fierro siempre hay una polémica, siempre hay gente que está, que no está y siempre alguien se enoja. Pero yo en ese sentido tengo el ego bastante bien ubicado y no me enojo con nadie, ni tampoco estoy enojado con APTRA”, señaló.

En cuanto a su relación con Santiago del Moro, subrayó: “No tengo el más mínimo problema. A mí no me cae mal. No es amigo ni nada, pero no tengo problema”.