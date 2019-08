Confirmado: a Jimena Barón no le queda bien la ropa

Crédito: Instagram Jimena Baron

En un nuevo posteo de Instagram, Jimena Barón habló de sus curiosos hábitos a la hora de vestirse. Es que la cantante de "La cobra" confirmó que a ella "le queda mejor estar desnuda".

"Yo intento vestirme, pero siento que la ropa me queda mejor cuando no me la pongo, perdón", dijo, junto a una imagen con un vestido a medio poner.

Horas después, la cantante subió una nueva foto, esta vez completamente desnuda, en la que habló de los nervios por su tour. "Yo fingiendo calma antes del primer show de La Cobra Tour sintiendo un demogorgon bailar la chacarera en mi esófago", dijo Barón.

Hace unos días, Jimena compartió en sus historias de Instagram un mensaje para defenderse de las críticas que le hacen por estar muy flaca y ser un "mal ejemplo". "Estoy acá por cenar tranqui. Exactamente 525 gramos de carne y una ensalada en un bowl del tamaño de un culo de un elefante", comentó Jimena mostrando lo que iba a ser su comida.

La cantante de 32 años está acostumbrada a recibir críticas de la gente respecto a su figura. Esto llevó a que busque siempre maneras creativas de contestarle a todas las personas que la insultan. "Se me ríe el ojete cuando escucho que soy un mal ejemplo, o que yo no como, o que estoy demasiado flaca. No tuve un novio en mi vida, incluido los deportistas, que coma más que yo", afirmó.

El disparador de esta polémica se originó luego de que Barón comparta en su cuenta de Instagram unas fotos en ropa interior festejando la ola polar que vivió Buenos Aires estos días. En ella se puede ver su delgadez, motivo por el cual sus "haters" la criticaron.

La actriz Marcela Kloosterboer, defendió a su colega en el programa Agarrate Catalina: "Cada una se empodera como le sirve y como quiere. Nadie es quién para decirte cómo te tenés que sentir segura con vos misma. Si lo hacés mostrando tu cuerpo, bienvenido sea. Jimena trabaja un montón para tener ese cuerpo y está feliz, le gusta mostrarlo y le sirve", declaró. "Así que en este ambiente tan cruel, en donde yo si ya en 23 años de carrera he visto almorzar a colegas un puchito con una gaseosa light. No soy el caso lo juro. Como más que un hipopótamo. Gracias", concluyó la actriz.