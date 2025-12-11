Conmoción por la muerte de una de las voces más queridas del espectáculo: a los 50 años, falleció Jeff García

Jeff García, actor y comediante que dio voz a Sheen Estevez en la película Jimmy Neutron, murió a los 50 años tras padecer varios problemas de salud en los meses recientes, según reportó TMZ.

García, quien apareció en muchos programas populares de la década del 2000, fue declarado muerto la madrugada del miércoles después de que le desconectaran el soporte vital el martes por la noche en un hospital del sur de California mientras estaba rodeado de familiares y amigos.

García fue muy reconocido por su participación en series de los 2000 (Foto: X)

TMZ señaló que Jeff sufrió múltiples complicaciones médicas en los meses previos a su muerte: tuvo un aneurisma cerebral en primavera, durante el cual se cayó y se golpeó la cabeza. Si bien se recuperó del aneurisma, enfrentó un derrame cerebral.

Canceló varios shows recientemente porque no se sentía bien, lo cual no era habitual en él, pero no fue al hospital, creyendo que estaría bien sin tratamiento.

Fuentes nos informaron que Jeff había estado hospitalizado previamente alrededor del 20 de noviembre por neumonía, se recuperó lo suficiente como para recibir el alta, pero su salud empeoró en las últimas semanas, pues el lunes, ingresó al hospital con dificultad para respirar y el martes, sufrió un colapso pulmonar.

¿Quién era Jeff García?

Jeff García, conocido profesionalmente como Jeffrey García, inició su carrera actoral en el doblaje y la animación infantil. Ganó fama mundial por prestar su voz al hiperactivo Sheen Estevez en la película Jimmy Neutron: El niño genio (2001), la serie Las aventuras de Jimmy Neutron, el niño genio (2002) y el spin-off Planeta Sheen (2010-2013), roles que lo consolidaron como una voz icónica en Nickelodeon.​

Sheen Estevez, el recordado personaje que encarnó García (Foto: X)

En paralelo, participó en otras producciones animadas como Happy Feet (2006) y su secuela (2011), donde dio vida a Rinaldo, y en la serie La Granja (2006) junto a su spin-off Back at the Barnyard (2007-2011), interpretando a Pip the Mouse durante más de 50 episodios. También prestó su voz en videojuegos como Saints Row: The Third (2011) y acumuló créditos en unos 46 proyectos como actor y escritor.​

Su trayectoria combinó comedia y animación, con apariciones como él mismo en 18 producciones.