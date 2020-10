Escándalo en la TV: Laura Fidalgo tiene cada vez menos paciencia cuando se trata de influencers.

Sin pantalla desde el viernes último, cuando terminó su participación en el BAR del Cantando 2020, Laura Fidalgo tiene cada vez menos paciencia cuando se trata de influencers. De ahí que su paso por Confrontados este viernes haya tenido más de reproches que de información.

Al decir de la bailarina, su intención a la hora de aceptar la nota era dar un mensaje "de buena onda, en estos tiempos tan feos", pero el buen ánimo desapareció cuando se enteró que en el panel del programa estaba Lizardo Ponce.

Todo empezó con un chiste de Marina Calabró al momento de la presentación de la nota, en el que le auguraba "un trago amargo" en su reencuentro con el influencer después de sus cruces en el certamen de canto, y previamente en el Bailando. Así, mientras la conductora de Confrontados seguía con su introducción, Laura la paró en seco: "A Lizardo lo respeto, pero no me gustan las chicanas ni la falta de respeto de ninguno de ahí, no solamente de Lizardo. Vos venías con tus nenas a la escuela, nos conocemos, tiene que haber un ida y vuelta de respeto. No me gusta confrontar".

Calabró intentó aclararle: "Más allá de la humorada que hice, un reencuentro no tiene que ser necesariamente una confrontación. No quiero que lo interpretes como una chicana porque no lo fue". Pero no sirvió de mucho, porque Fidalgo siguió en la misma línea: "Con su cara de bueno se está metiendo con mi trabajo. Así que no quiero hablar con él al aire. Lo respeto pero que no se meta con mi trabajo. Hay un punto, si ustedes no lo ponen lo pongo yo. Los profesionales tenemos que tener códigos. Ahora tiene todo un programa para seguir hablando. No quería esto, a esta altura necesito el respeto y el mimo. Te conozco Marina Calabró".

Y si hasta ahí la hija menor de Juan Carlos estaba tratando de calmar los ánimos, estalló también: "¿Qué querés decir con 'te conozco'? Sabés una cosa, Laura Fidalgo, soy una mina que trabaja desde hace veinte años de la manera más honesta y genuina posible. La verdad es que ya lo tomo personal".

No alcanzaron las explicaciones, y mientras Lizardo intentaba retrucar sus dichos, Laura Fidalgo se cansó y cortó la comunicación. Después siguió en redes denunciando que seguidores del mediático la estaban amenazando, y aseguró que va a tomar medidas legales: "Van a ir varios presos".

Una nota que no fue nota, y un escándalo que por más que se vea una y otra no se entiende cómo ni por qué empezó.

