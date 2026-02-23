Rating: una imprevista eliminación recalentó la noche de última chance de Masterchef

Cuando Masterchef Celebrity arrancó en octubre del año pasado, 24 fueron los famosos que se animaron a ser parte de la competencia culinaria más importante de la televisión. Semana a semana fueron superando cada uno de los desafíos y en las galas de eliminación, uno a uno, fueron quedando fuera de juego. Ahora, a pocos días del final, las pruebas son cada vez más complejas y los participantes tienen que darlo todo para poder seguir en carrera.

En esta instancia un mal plato te deja fuera del programa, en un momento donde todos quieren ganar. Pero como en Masterchef nada es lo que parece, el camino hacia la última etapa está lleno de complicaciones. Y basta ver lo que pasó en los últimos días dentro del reality para entender que lo que viene no será fácil. En la gala de beneficios, donde tuvieron que cocinar cannolis y pejerrey, dos famosos pasaron directo a la gala de eliminación: Sofía Gonet, la ‘Reini’ y Leandro ‘Chino’ Leunis no convencieron con sus preparaciones y quedaron a un paso de irse. Es la primera vez en la historia del certamen que dos participantes pasan juntos a esta instancia.

El prime time arrancó a las 21 con la última emisión de Por el mundo. Marley junto a Luisana y Darío Lopilato transmitieron desde Telluride, Estados Unidos. Fue un programa muy especial, en el que el conductor y Mirko compartieron un fin de semana con los hermanos Lopilato en una cabaña. Además, se divirtieron esquiando juntos en las pistas, en el maravilloso pueblo del estado de Colorado. El ciclo de viaje arrancó con un piso de 5.6 puntos y lideró la franja con un pico de 10.2 puntos. Luego, la noche de última chance de Masterchef arrancó con 9.4.

Evangelina Anderson, la Joaqui, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Agustín ‘Cachete’ Sierra y Maxi López fueron parte de la gala de última chance. Pero lo que parecía una noche más, se convirtió en algo peligroso cuando el jurado, al recibirlos, levantó las campanas y adentro estaban los delantales negros con los nombres de todos. “Hoy uno de ustedes, en la puerta de la gran final, va a tener que abandonar las cocinas para siempre. A partir de este momento esto se convierte en una gala de eliminación”, les adelantó Germán Martitegui. Con esa presión tuvieron que preparar en 70 minutos el mejor kimchi express para no quedar eliminados. Esta preparación nació como una técnica para conservar los vegetales durante el duro invierno coreano. Se trata de un alimento fermentado que está siempre presente en la mesa de los coreanos, un alimento de sabor salado y picante. Además tuvieron que presentar un bibimbap, una tradicional receta coreana que mezcla arroz, vegetales, carne, huevo, salsa picante y semillas de sésamo.

A medida que avanzó la competencia el rating subió a los 10.7 puntos, en una de las noches más complejas desde que arrancó Masterchef. A la hora de las presentaciones, los resultados fueron dispares. La primera en llevar su plato al jurado fue Evangelina Anderson, seguida de la Joaqui que sorprendió y Andy Chango. Todos quedaron a medio camino. Luego llegó el turno de Cachete Sierra que fue felicitado, seguido de Maxi López y Susana Roccasalvo que tuvieron algunas fallas.

Masterchef Celebrity lideró la franja con un pico de 11.1 puntos, en la noche en la que salvaron de la gala de eliminación a Cachete, mientras que Roccasalvo y Andy Chango quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la periodista de espectáculos quedó fuera de juego. “Quiero agradecer a mi producción de canal Nueve, a mi propia hija, al equipo del programa, a vos Wanda pero quiero decir que el primer día que se abrió la puerta y vi al jurado parado pensé ‘estos hombres no tienen idea de lo que significan en mi vida’. En Tegui pasé los momentos más deliciosos con mi amor. Donato me lleva a Italia y en el peor momento de mi vida me iba a un hotel muy conocido y probaba la pastelería de Damián. Sentía que esa tristeza desaparecía”, dijo visiblemente emocionada.