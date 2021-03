Connie Ansaldi cruzó a la mujer que asegura que Maradona la quiso conquistar

Jazmín Garbini encabeza Jazmeen Deco, una firma familiar de exclusivos sillones que en Instagram acumula más de un millón de seguidores. Lejos del mundo del fútbol, su nombre quedó en primera plana luego de que Verónica Ojeda asegurara que Diego Maradona intentó seducirla meses antes de su muerte. Desde Twitter, Connie Ansaldi cruzó con dureza a la empresaria.

Entrevistada este lunes en vivo en el programa Los Ángeles de la Mañana (eltrece), Jazmín Garbini dio su versión de los hechos, luego de que le entregaran un sillón a Diego Maradona en septiembre, dos meses antes de su muerte. Además de despertar la ira de Dalma, la mayor de las hijas que el astro tuvo con Claudia Villafañe, Connie Ansaldi arremetió con dureza contra la empresaria.

“Él quería ser feliz y quería conocer a una chica, y estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir”, había declarado Verónica Ojeda durante un documental. De su propia boca, Garbini ratificó las declaraciones de la expareja de Maradona y brindó detalles de qué fue lo que ocurrió.

Jazmín Garbini reveló que Diego Maradona habría querido conquistarla - Crédito: YouTube El Trece

“Nosotros hicimos los sillones para La Noche del Diez (eltrece) hace un montón de años [...]. Una vez, Maradona subió un posteo en Instagram en un sillón y yo le contesté: ‘Diego, tenés que tener un sillón Jazmeen’. Me contactaron para decirme que Verónica vio mi posteo y que necesitaban una butaca”, relató en vivo para Los Ángeles de la Mañana.

DIEGO! Lo que te estamos llorando con mi familia! Quisiste un Jazmeen bien Argentino 🇦🇷 con vos! Y NOS PERMITISTE QUE TE... Publicada por JazmeenDeco en Miércoles, 25 de noviembre de 2020

Garbini recordó que, una vez terminado, le alcanzaron el mueble al domicilio de Maradona y así se produjo el primer encuentro. “Nos recibió bárbaro, se sentó y fumó un habano. Yo subí todas las fotos a mis redes porque no todos los días conocés a Maradona. Después me pidió un sillón y se lo llevamos. Nos quedamos hablando mucho de los perros porque yo tengo siete y él tenía un cachorrito”, precisó.

Jazmín Garbini durante el móvil con el programa "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) YouTube

De acuerdo con la versión de la propia Garbini, Maradona le envió un enorme ramo de rosas y habría buscado la manera de volver a verla. “Él insistió para que yo volviera, para que fuera a tomar unos mates. Nos mandábamos audios en los que nos matábamos de risa. Le dije que en algún momento pasaba a verlo, con mucho respeto y mucha admiración. Nunca tuve intenciones de tener algo, pero se había obsesionado conmigo y quería conocerme”, añadió la empresaria.

Asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones... Vaya a su casa con su familia y no repita boludeces que “alguien le dijo que mi papa dijo “ LA GENTE NO TIENE VERGÜENZA NUNCA?????? — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021

A raíz del móvil que estaba dando la empresaria, Dalma Maradona recurrió a Twitter para descargar su furia. “Asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones... Vaya a su casa con su familia y no repita boludeces que ‘alguien le dijo que mi papá dijo. ¿La gente no tiene vergüenza nunca”, arremetió.

En la misma línea que la hija del “Diez”, Connie Ansaldi también cargó contra la empresaria y la acusó de hacer publicidad encubierta con sus testimonio. “¡No puedo creer el chivo de sillones que le están metiendo a Ángel de Brito con la excusa de Maradona! La gente ya no tiene límites para vender, eh”, tuiteó.

LAM pagó nuestros sillones (VER FACTURA) JazmeenDeco no necesita chivo, nos conocen todos. Quizás quedaste enojada porque vos si pediste canje y no accedimos. Conté lo que paso y nombré mi trabajo porque todo fué por eso. Beso — JazmeenDeco (@JazmeenDeco) March 1, 2021

Garbini recogió el guante y le respondió a la periodista enfurecida: “LAM pagó nuestros sillones, ver factura [...] (La empresa) no necesita chivo, nos conocen todos. Quizás quedaste enojada porque vos sí pediste canje y no accedimos. Conté lo que pasó y nombré mi trabajo porque todo fue por eso. Beso”, escribió

Además, Garbini mostró en las redes un mensaje que Ansaldi le había enviado por privado a través de Instagram en noviembre de 2018. “¡Ustedes tienen que hacer algo conmigo! Todo el mundo quiere venir a mi casa. Está llena de arte. ¿Qué hacen que no me escriben? Ahre. No, posta”, se leía en el mensaje.

Fue en el 2018 señora no sea papelonera que de meter chivo con un muerto NO SE VUELVE. Muy lindos tus sillones . Y deja de escribirme al whapp y Mandarme las capturas de Maradona tene UN POCO de dignidad . https://t.co/Kikpzb6HjF — 🅲🅾🅽🅽🅸🅴 (@connieansaldi) March 1, 2021

Sin poner paños fríos, Ansaldi se defendió y cuestionó la manera de intentar promocionar una marca con una persona fallecida. “Fue en 2018 señora, no sea papelonera que de meter chivo con un muerto NO SE VUELVE. Muy lindos tus sillones y dejá de escribirme al WhatsApp y mandarme las capturas de Maradona... tené un poco de dignidad”, le respondió.

LA NACION