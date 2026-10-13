Conquistó a todos en la TV, pero se negó a cambiar su oficio por la fama: “Es mi eje”

Un cambio casual transformó la vida de Nahuel Matheu. Su intención inicial consistió en la búsqueda de un premio en Bienvenidos a bordo (eltrece), pero su agilidad física en el desafío de las dominadas lo transformó en una figura popular de la pantalla. Hoy acumula una audiencia de más de 250 mil personas en Instagram, recibe convocatorias para diversos proyectos mediáticos y transita la crianza de su primer hijo. En una charla con LA NACION durante 2023, repasó su camino televisivo, reafirmó su amor por la madera y expresó su felicidad por la paternidad.

Con tranquilidad se colgó de la barra Captura

El origen de esta etapa pública surgió por iniciativa de su padre, quien lo anotó para la competencia del lingote. Nahuel tenía compromisos laborales en su taller aquel día, pero reorganizó sus tareas para asistir. Durante la emisión, solicitó una oportunidad frente a los asistentes del programa. Aunque no logró el objetivo inicial, obtuvo un lugar en el reto físico. Triunfó en la prueba y su presencia se extendió. Tras una exitosa dupla junto a Hernán Drago, su permanencia se prolongó durante todo el año 2021 bajo el apodo de “El carpintero”.

Nahuel junto a Guido en uno de los programas en los que participó durante el 2021 Instagram @nahumatheu

“Estoy superagradecido con Guido por la oportunidad que me dio. Me frenaban un montón en la calle y creo que fue un poco por la empatía que se generó. Yo me mostré tal cual era, nunca me encerré en un personaje; era un chico que trabajaba con su familia, que estaba en pareja y nunca intenté ser otro”.

Su exposición en televisión impulsó el caudal de clientes para su taller. Con el fin de su etapa en eltrece, se volcó al rol de creador de contenido y recibió la propuesta para actuar en la obra Detector de mentiras. “Era inexperto en esa faceta, nunca me subí a las tablas ni leí un libreto”, señaló. Aceptó el reto tras confirmar que la actividad no entorpecía su labor principal: “Le metí garra, fuerza, y lo mejor de mí, y salió excelente”.

El Carpintero de Bienvenidos a bordo

“Si uno le pone actitud y ganas, con disciplina y responsabilidad, se llega, y si no se logra, vas a saber que lo diste todo. Ese es mi lema y lo pongo en práctica frente a todas las cosas que se presentan”, confió. A pesar de las luces del espectáculo, su prioridad jamás cambió: “Nunca dejé y nunca voy a dejar de lado la carpintería porque es mi eje, es lo que amo hacer. Es un oficio que me enseñó mi viejo y me gusta transmitirle a todos mis clientes mis productos y servicios. Me da mucha satisfacción cuando ellos se quedan contentos y están orgullosos”.

Nahuel se convirtió en padre de Ciro hace tres años (Foto: Instagram/@nahumatheu)

A sus 36 años, la vida de Nahuel atraviesa una transformación profunda. Junto a su pareja Natalia, disfruta de Ciro, su primer hijo. “Ciro, día y noche, me da una felicidad enorme, me da esa fuerza para seguir para adelante. Quiero que sepa que acá tiene un amigo y un papá que lo va a cuidar y lo va a abrazar toda la vida”, comentó emocionado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo de Irina Repetto