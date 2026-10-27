Las fuertes revelaciones del documental de Matthew Perry que llegó a Netflix: “No puedo más, necesito ayuda”

“Para mí hay una necesidad extraña de vivir una vida creativa. Me encanta intentar hacer reír a la gente”, con esa voz en off de Matthew Perry comienza El de Matthew Perry (The One About Matthew Perry), el documental de Netflix que se estrenó este martes 27 de octubre en vísperas del tercer aniversario de la muerte de la estrella de Friends. A lo largo de tres episodios, narrados a través de material de archivo y entrevistas con personas que marcaron su vida, se detallan no solo los inicios de su carrera, sino el momento en el que se dio cuenta de que la fama por la que rezó no lograba tapar el vacío que sentía y comenzó a consumir sustancias para anular el dolor. La producción cuenta cómo fueron sus reiterados ingresos a rehabilitación, su lucha para mantenerse sobrio y su trágico final.

“Esta es la historia de Matthew Perry contada por su familia y amigos y por el mismo Matthew”, se lee al inicio del primer episodio. En el mismo, usando entrevistas viejas, el actor cuenta cómo era su vida antes de conseguir su papel de Chandler Bing en Friends: “Iba a muchas audiciones. Lo emocionante de esta carrera es que no sabes qué pasará. También es lo más difícil”. En ese momento no conseguía trabajo, no tenía dinero y no sabía qué hacer. Incluso llegó a rezar: “Podés hacerme lo que quieras, pero, por favor, vuélveme famoso”. Pero cuando por fin lo consiguió, se dio cuenta de que no era como lo imaginaba: “Me sentí extremadamente feliz cuando me volví famoso. Pero después de seis meses, pensé: ‘Esto no arregla lo que llevo dentro, no funcionó como yo creía’”.

The One About Matthew Perry, el documental sobre el actor de Friends, ya está disponible en Netflix (Foto: Netflix)

¿Qué le pasaba a Perry? Su hermana, Mia Perry Bowick, persona clave en el documental, relata que su hermano se sentía vacío, triste y tenía pensamientos negativos. “Cuando era chico, le costaba encontrar un espacio en el que se sintiera seguro”, explicó. Sus padres se separaron cuando era pequeño y, mientras su madre vivía en California, su padre estaba en Canadá, por lo que viajaba solo en avión todo el tiempo. “Desde que Matthew se convirtió en Matthew Perry, siempre sentí mucho miedo y desconfianza de contarle a alguien sobre mi experiencia con él, pero tengo mucho que contar. Todas las grandes historias tienen comedia y tragedia, y también la de Mathew, sin duda”.

En 1997, en pleno auge de Friends, Perry hizo su debut en cine en Fools Rush In, una comedia romántica con Salma Hayek. Durante el rodaje le autorizaron subirse a una moto de agua, pero se lastimó y un médico le dio una pastilla para que tomara al final del rodaje. Lo hizo y sintió “euforia” y pensó: “¿Por qué no tomar más? Empecé a sentirme mal cuando no la tomaba, entonces tomaba tres y cuatro”. Este fue el punto de quiebre.

El de Matthew Perry - Avance

“Un día, cuando tenía 16, estaba en el supermercado y en una revista decía: ‘Matthew Perry, escándalo de adicción’. Me acuerdo que pensé: ‘No es cierto porque yo lo sabría, soy su hermana, somos cercanos’”, revela Mia. Pero sus padres le confirmaron que había ingresado a rehabilitación. El actor estuvo 28 días internado y dos meses después regresó para grabar la cuarta temporada de Friends.

El documental tiene tres episodios con imágenes de archivo y testimonios tanto de Perry como de sus familiares y amigos (Foto: Captura)

Durante el documental, amigos y productores que trabajaron con Perry relatan su lucha para ocultar su adicción y, sobre todo, su negación frente a la existencia de un problema. Asimismo, remarcan que, mientras las cámaras estaban encendidas y las cosas funcionaban, lograba mantenerse bajo control, pero cuando las luces se apagaban, recurría al alcohol y las pastillas.

“Tuve un problema serio con los analgésicos, uno llamado Vicodin, y lo tomaba para no beber tanto alcohol. Tenía mucha resaca y probé otras cosas para no perder el equilibrio. Llegué a un punto donde las cosas se pusieron peligrosas y tuve que cambiar mis prioridades”, reconoció Perry sobre lo ocurrido en el 2000 durante el rodaje de la película Serving Sara. “No puedo más, necesito ayuda”, le dijo a su padre y volvió a ingresar a rehabilitación.

"Todas las grandes historias tienen comedia y tragedia, y también la de Mathew, sin duda", dice Mia Perry Bowick, hermana del actor

En el segundo capítulo, Mia Perry revela que su hermano gastó siete millones de dólares para tratar de recuperarse: “Esa cifra es escandalosa. Demuestra que realmente se tomaba en serio su enfermedad o lo desesperado que estaba por estar sobrio”. A partir de esto, la mujer también relata el episodio que marcó su vida porque fue la primera vez que pensó que su hermano no iba a sobrevivir.

En 2018 la llamaron desde un número desconocido de Los Ángeles. Era la compañera de sobriedad de Perry quien le avisó que debían operarlo. Ella habló con el médico y le dijo que hiciera “lo necesario para que siguiera con vida”. Cuando llegó a la terapia intensiva del mismo hospital en el que acababa de dar a luz a su hija, miró a la cama y pensó por primera vez: “Se acabó, no va a despertar”. Tenía perforado el colon y sus chances de sobrevivir eran escasas. Como último recurso, lo conectaron a la ECMO y de a poco empezó a recuperarse, pero el costo fue demasiado alto. “Envejeció 20 años en tres meses. Apenas podía caminar y estaba con enfermeras y acompañantes de sobriedad las 24 horas”, asegura.

Matthew Perry junto a su hermana Mia (Foto: Captura)

Perry posteriormente reveló que los médicos le dijeron a su familia que tenía dos por ciento de posibilidades de sobrevivir. Tras lo que le sucedió, volvió a enfocarse en su salud, a hablar públicamente sobre las adicciones y a trabajar en su biografía. Pero ese bienestar que mostraba para el afuera en el fondo ocultaba algo más y, según sus amigos, aunque él buscaba concientizar sobre el peligro del consumo, no podía ayudarse del todo a sí mismo.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años en su casa de Los Ángeles. Si bien primero se pensó que sufrió un infarto en el jacuzzi, la autopsia reveló que murió por los “efectos agudos de la ketamina”. “Me enteré de que consumía por su cuenta”, revela su hermana y reconoce la traición que sintió toda su familia al describir que Kenny Iwamasa, asistente personal de su hermano y uno de los cinco responsables de suministrarle las pastillas.

La hermana de Perry contó que el elenco de Friends caminó de la mano hacia el ataud durante el funeral (Foto: Instagram @friends)

Hacia el final del tercer y último episodio, además de los detalles de la investigación judicial y de las condenas que recibieron los acusados, Mia Perry da un especial detalle de lo que ocurrió durante el funeral que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2023. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc asistieron al cementerio Forest Lawn Memorial Park, ubicado en Hollywood Hills, Los Ángeles, para darle el último adiós: “Jennifer Aniston fue la primera en acercarse y darme un abrazo. Los cinco lo hicieron. Se acercaron al ataúd tomados de la mano y se pasearon a su alrededor llorando”.