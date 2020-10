Tras anunciar su separación de Santiago Mocorrea, los rumores de un nuevo romance de Lali Espósito inundaron las redes sociales Crédito: Instagram

Tras anunciar su separación de Santiago Mocorrea, las sospechas de un nuevo romance de Lali Espósito inundaron las redes sociales. Es que la cantante y actriz argentina se volvió muy cercana a un compañero de trabajo, el actor Miguel Ángel Silvestre. Ahora, ella explicó cuál es su situación amorosa y dio una respuesta contundente a los rumores.

"Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier malentendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy", escribió la cantante sobre el vínculo que duró cinco años. Tras el anuncio, algunos panelistas de espectáculos dieron pistas sobre un posible nuevo romance de Mocorrea.

"Una chica que no me dice el nombre me dice ´lo vimos por Zona Norte hace unos días en el auto´, y gente que lo conoce da por sentado que sería esa chica. Esa chica se llama Valeria y el apellido empieza con F", contó Karina Iavícoli en Los Ángeles de la Mañana (eltrece). A la par, también se sugirió que Espósito tendría algún tipo de interés en Silvestre, y viceversa.

"Qué guapa cariño (.)", "Ole qué bonita", fueron algunos de los elogios que el actor dejó en publicaciones de Instagram de Espósito. Lali, en tanto, no se quedó atrás: "Cuando estás todo chulo relax mirando cómo te roban el carro", le escribió en una foto al actor. En otra imagen, donde Silvestre aparece con el torso desnudo, ella comentó: "Abrigate, Miguel Ángel, que está fresco en Madrid".

Mientras que en las redes se daba por confirmado el romance entre la argentina y el español, Lali decidió despejar las dudas de sus fanáticos. "Ningún nuevo coqueteo ni nada", escribió Espósito en las redes de la revista Gente. "Porfa, respeto", exigió.

