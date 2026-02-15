Cosquín rock 2026: a qué hora toca Airbag y cómo verlo en vivo

El festival Cosquín Rock 2026 convocó a una multitud este sábado 14 y domingo 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. La organización dispone de una extensa grilla con figuras nacionales e internacionales, entre las que se encuentra la banda Airbag. El evento representa uno de los encuentros más importantes de la cultura argentina y atrae a miles de personas hacia la provincia de Córdoba.

Cosquín rock: a qué hora toca Airbag y cómo verlo en vivo

La banda Airbag se presenta el domingo 15 de febrero a las 20:55 en el escenario Norte. Los espectadores acceden al concierto mediante la plataforma Disney+, que emite la señal en directo desde las 14:30 de esa jornada. Esta opción digital permite observar el despliegue del grupo de rock de forma remota y con alta calidad de imagen.

Cosquín Rock

Cómo funciona la transmisión oficial por televisión y plataformas digitales

La plataforma Disney+ transmite los espectáculos del festival para sus suscriptores. El acceso incluye las presentaciones de los escenarios Montaña, Sur y Norte de forma simultánea. Los usuarios eligen entre sus músicos preferidos con un simple cambio de señal en el dispositivo.

Un equipo de conductores lidera la cobertura especial a partir de las 18:30 durante las dos fechas. Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino darán datos relevantes y entrevistas exclusivas con los protagonistas de la cita.

La señal televisiva Star Channel ofrece una alternativa para los televidentes: una emisión que abarca el escenario Montaña entre las 14:30 y las 19:30 el sábado 14 y el domingo 15 de febrero. Esta opción permite visualizar artistas como Franz Ferdinand, Cuarteto de Nos y Las Pastillas del Abuelo.

Disney+ transmite los shows de Cosquín Rock 2026 en vivo Disney+

El material completo de las transmisiones queda disponible en el catálogo de Disney+ hasta el lunes 16 de febrero. Esto facilita que los fanáticos revivan los mejores momentos o recuperen shows que no pudieron sintonizar en el horario original.

Cuáles son los horarios del domingo 15 de febrero

El escenario Norte recibe a Sofi Mora a las 14:30 y a Blair a las 15:20. Gauchito Club toca a las 16:30. Bandalos Chinos sube a las 17:50. Fito Páez protagoniza uno de los momentos principales a las 19:10. Luego de Airbag, el cierre queda a cargo de YSY A a las 23:00 y Caras Extrañas a las 00:20.

El escenario Sur presenta a Ainda a las 14:20 y a Kapanga a las 15:10. Juanse rinde tributo a Pappo a las 16:25. El Plan de la Mariposa se presenta a las 17:45. Divididos ocupa el lugar central a las 19:40. Trueno aparece a las 21:30. Guasones toca a las 23:10 y Louta finaliza la jornada a las 00:50.

El grupo Divididos se presenta en el escenario Sur el segundo día del evento a las 19:40

La oferta en el escenario Montaña inicia con Renzo Leali a las 14:30 y Beats Modernos a las 15:00. Gustavo Cordera canta a las 15:50. Los Pericos celebran su encuentro con el público a las 17:00. Silvestre y La Naranja sube a las 18:30. Morat brinda su show a las 20:20. Las Pastillas del Abuelo llega a las 22:20. Peces Raros suena a la medianoche. Mariano Mellino y Franky Wah cierran el espacio a partir de la 01:00.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.