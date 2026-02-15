La noche de Mirtha: del look plata de la Chiqui y su llamativo saludo por el día de los enamorados al emotivo mensaje para Ricardo Darín

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand volvió a demostrar que está en uno de sus mejores momentos: para celebrar San Valentín, la gran diva de la televisión argentina lució un impactante look plata y cuando llegó el momento de saludar a los enamorados le sumó un toque de picardía al su mensaje.

A las 21.30 puntual, la conductora apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo y agradeció con una amplia sonrisa los aplausos de los presentes. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y se dispuso a compartir el look elegido para la ocasión.

“Miren qué divino. Hoy es 14 de febrero, el día de los enamorados. así que demuéstrenle a sus novias, sus amantes y sus mujeres el cariño que les tienen”, disparó, entre risas, con una soltura que sorprendió a todos en el estudio. De inmediato, compartió los detalles de su outfit. “Es un vestido plata en mini paillettes, canutillos y cristales. ¿De quién es? De Claudio Cosano”, relató, y resaltó los hombros del atuendo. Mirtha también mostró a cámara los anillos, las pulseras y los aros, todo perfectamente combinado.

Para celebrar el amor, Mirtha recibió en su mesa a dos de las parejas más queridas del ambiente artístico: Luis Luque y Silvia Kutika junto a Boy Olmi y Carola Reyna. A lo largo del envío, los artistas hablaron de sus relaciones pero también de su actualidad laboral y de la vigencia del teatro argentino. El quinto invitado fue el periodista Héctor Maugeri.

El emotivo saludo a Ricardo Darín

Ricardo Darín,feliz con la llegada de su nieto Sebastián Arpesella | Netflix

Luego de mencionar en un momento de la comida a Ricardo Darín por su éxito teatral en España, Legrand aprovechó para comentar su nuevo título de abuelo: su hijo “Chino” Darín y la actriz Úrsula Corberó se convirtieron en padres el pasado 9 de febrero con la llegada al mundo de Dante. “Lo felicitamos, porque esto llega a España”, exclamó.

Apenas se convirtió en abuelo, Darín compartió su emoción -y el nombre del niño- en un breve diálogo con Europa Press. “Muy bien, muy bien, por suerte muy bien. Un niño. Se llama Dante, sí, es un nombre con mucha significancia, pero es bonito, muy bonito”, dijo orgulloso cuando le preguntaron cómo estaba la flamante familia. Cauteloso, no se atrevió a decir a quien salió parecido. “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que, como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”, respondió ante las consultas.

Úrsula Corberó y Chino Darín fueron papás (Foto: Instagram)

Una ovación para Mirtha

El viernes por la noche, Mirtha Legrand llegó al Teatro Liceo acompañada por su asesor de vestuario, Héctor Vidal Rivas, y apenas puso un pie en la sala fue recibida con una gran ovación de la platea. El público esperó a la mítica conductora para saludarla a la salida del teatro, una vez finalizada la función.

Fiel a su pasión por el mundo del espectáculo, la Chiqui decidió esta vez asistir a la versión teatral argentina de Papá por siempre, el clásico cinematográfico que conquistó al público en los años 90 y que desembarcó en Buenos Aires con Martín “Campi” Campilongo y Dani “La Chepi” como protagonistas. Se mostró sonriente y destacó la labor de los artistas en escena.

Mirtha Legrand

Mrs. Doubtfire, conocida como Papá por siempre, es una de las películas más icónicas de Robin Williams. A más de 30 años de su estreno, la adaptación nacional de este clásico del cine fue celebrada por Mirtha. Además, la comedia musical cuenta con la dirección general de Ariel Del Mastro, mientras que la producción artística recae en Flor Bertotti. La puesta en escena incorpora el talento de Marcelo Caballero en la dirección de actores, Seba Mazzoni en la guía vocal y Alberto Favero al frente de la orquesta en vivo, quien regresa a los escenarios argentinos tras una década.