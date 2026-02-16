Ayer fue gala de última chance en MasterChef Celebrity (Telefe), por lo cual un participante fue salvado por el jurado de la eliminación de esta semana. Este fue el caso de Andy Chango, que sigue en carrera en el certamen de cocina y pudo subir al balcón.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

MasterChef Celebrity: quién subió al balcón ayer, domingo 15 de febrero

En el marco de la semana del terror, los participantes fueron parte de una subasta con el objetivo de quedarse con ingredientes repletos de dificultad y que provocaban rechazo a primera vista. Evangelina Anderson, El “Turco” Husáin, Andy Chango, El “Chino” Leunis, Marixa Balli y Eugenia Attias debieron apostar minutos de su tiempo ―que era de 90 minutos como base para todos― para quedarse con los ingredientes que les presentaba el jurado. Con lo que consiguieran esa noche, cada uno debía hacer un plato libre con el tiempo que les quedaba, puesto que se les descontó el que ofrecieron durante la subasta.

Esto presentó una dificultad no solo por los ingredientes que les pudo tocar a cada uno, sino porque debieron mostrar cómo gestionan el tiempo. Además, los participantes tuvieron 3 minutos de mercado para ir en búsqueda de ingredientes que sean ideales para acompañar a la proteína principal que consiguieron en la subasta. De esa forma, estos fueron los platos y el tiempo que obtuvo cada participante:

Andy Chango: cachetes de abadejo en 30 minutos.

Chino Leunis: plato libre de yacaré en 40 minutos.

Evangelina Anderson: plato libre con caracoles en 40 minutos.

Turco Husaín: lomo de llama en 35 minutos.

Emilia Attias: trillas en 45 minutos.

Marixa Balli: bondiola de jabalí en 55 minutos.

Una vez finalizado el tiempo, el jurado probó cada plato y, al momento de elegir el mejor plato de la noche, quedó el mano a mano entre Andy Chango y El Turco Husáin. Finalmente, se determinó que el músico se salve y suba al balcón, mientras que el futbolista recibió el delantal negro como los otros participantes.

A continuación, estos son los concursantes que irán a la eliminación de esta semana en MasterChef Celebrity:

Evangelina Anderson.

El “Turco” Husáin.

El “Chino” Leunis.

Marixa Balli.

Eugenia Attias.

Ian Lucas (fue enviado a la gala de eliminación por tener el plato menos logrado en la gala de beneficios).

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el último eliminado.

, actor, fue el último eliminado. Rusherking , cantante, fue el anteúltimo eliminado.

, cantante, fue el anteúltimo eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.