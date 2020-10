Los periodistas opinaron que es "sumamente grave" el cierre de los colegios Crédito: Captura de TV

Luego de presentar un informe que mostraba la difícil situación que atraviesan algunos colegios privados por la cuarentena en la Argentina, Rodolfo Barili y Cristina Pérez se mostraron indignados por el cierre definitivo de algunaas instituciones educativas: "Abren La Salada y no las escuelas".

"El colegio es parte de vida, de las más caras emociones, de las experiencias que atesorábamos, recordamos, de las esperanzas en un futuro, del momento que aprendemos a convivir con otros diferentes y aprendemos de la amistad, de lo que significa recibir de los maestros la experiencia de la vida para soñar con lo que queremos ser", comenzó la conductora. Y sumó: "Eso también es lo que se termina con estos cierres. Es mucho más y es un drama de muchas familias y de muchos docentes, y sienten que nadie los está teniendo en cuenta".

En la misma línea, su compañero agregó: "Sumale a los chicos que estuvieron este año en casa y que pierden a sus amigos, porque los van a perder, porque salís a buscar y tenés que ver qué colegios hoy tienen la capacidad de sumar colegios enteros".

"Es como una especie de orfandad", dijo Pérez, y ambos coincidieron en que desde el Estado "no hubo un plan para sostener, ayudar y acompañar a los colegios privados", durante los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

En tanto, Barili se mostró molesto con los dichos del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, cuando se refirió a la crítica situación de algunas escuelas. "Su única frase fue 'que los padres traten de pagar la cuota', pero también estaba la realidad, se les recontra complicaba a esos padres pagar la cuota porque la mayoría estaba sin trabajar. Era parte del contexto. Podemos aceptar muchas cosas dolorosas, lo que no podemos aceptar es que se cierren colegios", sostuvo.

"Pero además sigue siendo muy polémico", agregó la periodista. "Hay países que han demostrado que se pueden abrir los colegios y no hay evidencia de que eso genere un mayor problema. Está abriendo todo, abren La Salada y no abrieron las escuelas", se quejó.

Para finalizar, el conductor añadió: "Es muy complejo, muy difícil. Empiezan a llamarnos muchos padres con mucha preocupación y es ni más ni menos que la escuela, el colegio que se necesita para que los chicos aprendan. El año que viene no solo van a tener que recuperar parte de lo que este año no se aprendió, sino que van a ser muchos los que no saben todavía dónde van a poder hacerlo. Es grave que se cierren escuelas en este contexto. Sumamente grave".

