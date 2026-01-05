Made in Lanús: la historia de una obra que vuelve a Mar del Plata, en donde se estrenó hace 40 años

Un texto clásico de una actualidad perturbadora del teatro argentino que tuvo varias mutaciones y versiones está de festejo. Lo celebrará este lunes 5 de enero en la ciudad en la que se estrenó hace 40 años. Se trata de Made in Lanús, esa impecable trama escrita por Nelly Fernández Tiscornia que narra el reencuentro en una casona de Lanús del matrimonio integrado por Osvaldo y Mabel, que debieron exiliarse en los Estados Unidos en tiempos de la última dictadura, con la Yoli, hermana de Osvaldo, ama de casa, y el Negro, mecánico, su esposo. En el ámbito del patio de una casa del conurbano, los cuatro personajes exponen con maestría el conflicto de los que debieron partir y los que se quedaron. En el medio de esa dinámica hay seres, una familia, un barrio, una sociedad y un país partido.

Cada uno carga con sus propias historias. Mabel, la recién llegada, tiende a rechazar el pasado, embelesada tal vez por las luces de Nueva York, en donde vive. Su marido no está tan convencido. El desarraigo lo perturba. Entre los que se quedaron, el Negro es un verdadero militante del overol, un trabajador incansable que ya no da más. Un tipo simple, cansado de trabajar sin horizonte. La Yoli, su pareja, es de esa mujeres que no aflojan. Con poco ella siempre está dispuesta a todo. Lo expone en un monólogo final verdaderamente demoledor y de una actualidad perturbadora.

Made in Lanús en la versión de 2003, con Hugo Arana, Ana María Picchio, Soledad Silveyra y Víctor Laplace, que se presentó tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - Archivo

La obra plantea una problemática siempre vigente en la que se juegan muchas claves “de la tragedia argentina”, como alguna vez aseguró Luis Brandoni. Fue él uno de los actores que estrenó este texto en Mar del Plata hace 40 años, y que ha tenido unas 30 versiones en distintas salas del país. Como cerrando un círculo, es el mismo Luis Brandoni quien dirige la versión actual de Made in Lanús, protagonizada por Alberto Ajaka, Vanesa González, Esteban Meloni y Malena Solda, que comenzó su recorrido en Buenos Aires hace un año.

El lunes 5, el potente cuarteto actoral inicia su temporada en el Teatro Atlas, de Mar del Plata. Esa noche habrá festejo, torta, evocaciones y -seguramente- invitados especiales. Estará el productor Carlos Rottemberg, ya que fue en una sala suya en donde se estrenó esta historia y es en otra sala de su empresa familiar en donde Made in Lanús vuelve adonde nació hace cuatro décadas.

Si su salud se lo permite también estará Brandoni, el actor que está por reponer en Buenos Aires ¿Quién es quién?, ese otro éxito de público lo protagoniza junto a Soledad Silveyra. Fue ella, en 2003, quien formó parte de otra versión de Made in Lanús con Ana María Picchio, Víctor Laplace y Hugo Arana, dirigidos por Manuel González Gil. En ella interpretó el personaje de la Yoli, el mismo que ahora encara Malena Solda. “Yoly es la dignidad -aclaraba Soledad Silveyra en un reportaje de aquel momento-. Es una de esas mujeres que le quieren sacar brillo a aquello que ya no lo tiene. Ella no entiende la vida sin la Argentina”.

El principio de una historia sin fin

Hace 40 años más o menos la historia de este reencuentro en el conurbano empezó a escribirse de este modo. El maravilloso texto de Nelly Fernández Tiscornia debutó el 1° de enero de 1986 en el Teatro Corrientes, de Mar del Plata. Era la primera sala de Carlos Rottemberg en la ciudad.

Aquella noche, el experimentado productor presenció la función. Había más butacas vacías que ocupadas. Al parecer, a los espectadores mucho no los convenció la obra. A Rottemberg eso no le importó. Todavía emocionado se acercó a los camarines que ocupaban Luis Brandoni, Marta Bianchi, Patricio Contreras y Leonor Manso en aquella puesta que dirigió Jorge Palaz. “En lugar de decirle a los cuatro actores lo conmovido que estaba, les propuse que sea la primera obra que repita, con el mismo elenco y el mismo texto, una nueva temporada al año siguiente”, recuerda Rottemberg en diálogo con LA NACION. El Señor de los Teatros criado en Mataderos apostó por esta historia de Lanús. Mal no le fue. Durante las vacaciones de invierno en Buenos Aires, el espectáculo llegó a hacer dos funciones diarias de martes a domingo.

Esteban Meloni, Malena Solda, Luis Brandoni, Cecilia Dopazo y Alberto Ajaka la noche del estreno de Made in Lanús en el verano pasado, en enero de 2024 Gerardo Viercovich - LA NACION

En verdad, el texto tenía una previa, ya que había sido una de las historias del emblemático ciclo Situación límite, que se emitió entre 1983 y 1985 por ATC (actual Televisión Pública). Lo dirigió Alejandro Doria, el mismo que llevó al cine Esperando la carroza.

Con elencos rotativos, las historias semanales escritas por esta exquisita escritora, guionista, periodista y docente fallecida en 1988 transcurrían en medio de un fondo negro, con pocos elementos escenográficos, diálogos intensos, primeros planos e historias muy vinculadas con temas del momento, en una decidida apuesta al trabajo actoral.

Por allí pasaron Bárbara Mugica, Víctor Laplace, Lito Cruz, Oscar Martínez, Federico Luppi, Lautaro Murúa, María Rosa Gallo, Arturo Puig, Betiana Blum, Duilio Marzio, Soledad Silveyra, China Zorrilla, Thelma Biral y Olga Zubarry, entre otros. Para los curiosos, vale aclarar que hay disponibles en Google algunos de esos capítulos en el archivo de RTA.

Desde el criterio de puesta, síntesis escenográfica y manejo de cámara, aquella experiencia absolutamente renovadora gestada en los estudios de ATC dejó una estilo de programa que guarda ciertas similitudes con Dogville, la película del danés Lars von Trier que protagonizó Nicole Kidman y que se estrenó en 2003.

Decididamente, aquella era otra televisión. Tanto que ni se hablaba de televisión abierta o de cable. Mucho menos de streaming. El lugar que ocupaba la ficción en la pantalla chica era tan vital, que mientras Situación límite estuvo al aire en el Canal 13 se emitieron unos especiales con obras de teatro y danza estrenados en el Teatro San Martín, que fueron grabados especialmente para la emisora.

Así como Made in Lanús pasó de la televisión al teatro, también se las ingenió para llegar a la pantalla grande. Made in Argentina, así se llamó, se estrenó en 1987 y contó con la dirección de Juan José Jusid con base en una adaptación que trabajó junto a la autora. Jusid había tomado contacto con la obra en Mar del Plata, mientras filmaba un comercial. Invitado por actores del elenco, fue a verla. Fue tal el impacto que propuso llevarla al cine. El mismo Brandoni le comunicó al resto del elenco la idea del cineasta, que años más tarde filmó Un argentino en Nueva York. Al parecer, al principio se negaron porque preferían apostar por la temporada de teatro que acababan de iniciar. Pero acordaron filmarla y estrenarla al año siguiente.

Dos parejas

Made in Argentina se grabó en varias locaciones de Lanús y algunas escenas en las calles de Manhattan, en plena época de Navidad de 1986, para recrear el cotidiano de los dos personajes que habían buscado refugio en la Gran Manzana. Los protagonistas fueron los mismos que los de la obra de teatro: Luis Brandoni, Marta Bianchi, Patricio Contreras y Leonor Manso. O sea, un cuarteto conformado por dos parejas en la vida real. Al elenco se le sumaron Hugo Arana, Alejo García Pintos y Jorge Rivera López. Junto con ellos actuó Frank Vincent, el reconocido actor de la serie Los Soprano y las películas Buenos muchachos y Haz lo correcto. En mayo de 1987 se dio la rareza de que este texto pensando para un ciclo televisivo conviviera en su versión teatral, en el Ateneo, y su versión cinematográfica, en los cines de Lavalle. Todo a cuatro cuadras entre una y la otra.

Así como la primera versión teatral hizo más de 800 funciones, tuvo dos temporadas en Buenos Aires y en Mar del Plata y se presentó también en España, la película obtuvo varios premios. Uno de ellos lo recibió en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Para esa ocasión, Luis Brandoni, actor que había tenido que partir al exilio, dio un reportaje a la revista cubana Bohemia. Durante la charla se negó a vincular la temática de la película con el hecho de tener que abandonar el país por cuestiones políticas. “Made in Argentina apunta a la identidad, a la pertenencia a un país -señaló-. Cualquiera de los cuatro personajes de la cinta vive en ese país, en el suyo, aunque físicamente no estén en él”. Y agregó: “Yo supongo que dentro de 30 o 40 años, cuando esta pieza se reponga, los argentinos de entonces van a saber cómo vivíamos y qué nos pasaba”.

Como en otra historia circular, en otro reportaje que dio a Ámbito Financiero antes del estreno de Made in Lanús parece contestarle a aquel Brandoni joven entrevistado por un medio cubano. “Pasaron 37 años de su estreno y es dramático que sigamos igual [...]. La obra tiene una actualidad enorme; no es lo mismo, pero hay problemas que se reiteraron a través del tiempo y eso es lo grave”, señaló hace tres temporadas. Por lo pronto, según un estudio reciente, la población argentina en España aumentó casi un 50 por ciento entre 2021 y 2025.

Carlos Rottemberg recibe a Raúl Alfonsín en el Teatro Ateneo a donde el expresidente fue a ver Made in Lanús Gentileza Carlos Rottemberg

En uno de los pasajes de la obra, el personaje del Negro dice: “Yo no puedo creer. En este país vos tirás una semilla y te crece un Maradona, tirás una semilla y te crece un Borges. Nunca te crece un presidente”.

Made in Lanús produjo un hecho lamentablemente insólito: que un presidente en ejercicio se acerque a un teatro a ver una obra de un autor nacional. En 1986, Raúl Alfonsín fue a ver la obra al Ateneo. Brandoni era su asesor en temas culturales.

El elenco actual de Made in Lanús junto a Carlos Rottemberg cuando se presentó la temporada en Mar del Plata Hernan Zenteno - La Nacion

Después de tantas historias, el lunes 5 habrá fiesta. Made in Lanús volverá a Mar del Plata en donde nació la versión teatral de esa trama de una argentinidad contundente. Osvaldo, Mabel, la Yoli y el Negro estarán de festejo. Se lo merecen. No será en Lanús, sino en Mar del Plata, como forma de cerrar un círculo de varias derivas.