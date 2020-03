Macarena Herrera, la novia de Alex Caniggia, estalló contra los panelista de Los ángeles de la mañana Crédito: Instagram: @alexcaniggia

31 de marzo de 2020 • 17:30

Alex Caniggia y su novia Macarena Herrera fueron detenidos hace unos días por romper la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno nacional a causa de la pandemia por coronavirus. La que salió a criticarlos con dureza fue Yanina Latorre, la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), quien aseguró tener información muy valiosa sobre el hijo de "El Pájaro".

"Ellos viven en un dos ambientes que es un desastre el departamento. Él no tiene trabajo ni plata para ayudarla en nada. No sé cómo van a pagar la multa. El auto es de ella y los gastos los paga la familia de ella, aunque por esta relación perdió todo tipo de contacto. Aclaremos que el padre de ella está preso por una estafa en Ezeiza", fueron las palabras que disparó Yanina.

La pelea se agravó porque Macarena no se quedó callada y reaccionó de inmediato al comentario. "Ustedes repiten cualquier mentira, me van a a traer problemas con el juez. Yo te aviso que este año Alex no les va a dar ni una nota. No entiendo por qué quieren a todo el mundo en contra. Ya nadie quiere hablar con ustedes. No tengo por qué pagar ninguna multa. ¿Y qué tiene que ver que mi papá esté preso?", le escribió a Ángel de Brito, el conductor del ciclo. Y después dijo la frase que terminó por enfurecer a Yanina: "Ojalá les agarre coronavirus a todos los cholulos de LAM".

"¡Es una enferma esta piba! Eso la gráfica. ¿Cuántos años tiene esta piba? ¿Sabés lo que es desearle el coronavirus a alguien? Ahora entiendo por qué el padre está preso por estafador", cerró Latorre.