Fueron pareja en la mejor serie del mundo y el amor traspasó la pantalla: hoy tienen dos hijos y más de una década juntos

Cuando se crean parejas ficticias en cine y televisión, muchos se preguntan cuánta de esa química en pantalla es real. En el caso de Kit Harington y Rose Leslie, una de las parejas más recordadas de Games of Thrones (HBO), el flechazo fue inmediato y quedó grabado en cada una de las escenas que filmaron en la segunda temporada de la serie, hace ya 14 años. En la actualidad los actores forman uno de los matrimonios más famosos de Reino Unido y de los más reservados en cuanto a su vida privada.

Si bien sus fanáticos los conocieron como Jon Snow e Ygritte, los actores se conocían desde mucho antes de volverse superestrellas. Esto se debe a que en la vida real, los dos pertenecen a familias nobiliarias. En una entrevista a la revista People, Rose Leslie confió: “Nos conocíamos antes de empezar a trabajar juntos en Game of Thrones. Siempre fue un privilegio trabajar junto a él y una bendición que nos lleváramos bien en la vida real, porque hacía que nuestros personajes fueran más creíbles“.

Una de las escenas más recordadas es cuando Jon Snow le perdona la vida a la salvaje conocida como Ygritte (Foto: HBO)

Sin embargo, su esposo fue quien contó precisamente el día en que comenzó a verla con otros ojos. “En una prueba de vestuario recuerdo que me ofreció una galleta de jengibre y le dije: ‘¡Sí, por favor!’. Recuerdo volver a casa y decirle a mi mejor amiga: ‘¡Dios mío, creo que encontré a la indicada!’“, describió Kit en diálogo con Business Insider, sobre aquel mágico clic.

Las primeras fotos de los actores juntos (Foto: TMZ)

Aunque (alerta spoiler) Rose dejaría al poco tiempo de aparecer en la historia furor de HBO, Kit siguió durante los años siguientes como la estrella principal del elenco. Por tal motivo, era muy difícil para ambos ocultar su amor en medio del boom de paparazzi que los perseguían. La primera información que circuló sobre su romance fue a través de Tumblr en agosto de 2012, cuando un fanático los fotografió juntos en un bar en el que tomaban unas copas y charlaban muy cerca. Estas imágenes serían compradas y viralizadas rápidamente por TMZ.

Durante 2013 y 2014 los intérpretes le negaron su romance a la prensa. Sin embargo, tras el lanzamiento de Watchers on the Wall, el episodio en que Ygritte desaparece para siempre de aquel mundo mágico, los enamorados habrían comenzado a sentirse más seguros de hacer pública su relación. En 2015, nuevamente un fanático consiguió la exclusiva que todos querían: Rose y Kit caminaban juntos en un aeropuerto, mostrándose muy cerca el uno del otro. Como era de esperarse, la imagen compartida en Instagram rápidamente se viralizó y recorrió el mundo.

Los actores de Game of Thrones fueron sorprendidos en un aeropuerto (Foto: Instagram @thekirbyn)

La esperada confirmación del romance y el soñado casamiento en un castillo escocés

Aunque luego de aquella postal los paparazzi obtuvieron imágenes de ambos besándose, sus fieles seguidores esperaban una confirmación oficial, la cual llegó con paso firme en la alfombra roja de los Premios Olivier en 2016. Pero los problemas en la pareja no terminaban solo ahí, ya que una vez que cada uno siguió su camino profesional por separado, comenzaron a pasar menos tiempo juntos.

En aquel entonces, durante una entrevista con el programa This Morning, Rose admitió que su vínculo con Kit seguía vivo gracias a FaceTime, una aplicación para hacer videollamadas muy utilizada en Europa en aquel entonces. “Sí ambos trabajamos y es maravilloso estar involucrados y ocupados, pero sí, supongo que uno se las arregla para que funcione”, analizó sobre su relación a distancia. Pero con el tiempo todo se acomodaría para los enamorados. En mayo de 2017, la revista Esquire dio a conocer que Kit y Rose habían dado un paso más en su relación y se habían mudado juntos a Nueva York.

Cuatro meses más tarde, se comprometieron y anunciaron su casamiento como lo hace la nobleza inglesa desde hace siglos: en los diarios. En una publicación del 27 de septiembre de 2017 expresaron: “Se anuncia el compromiso entre Kit, hijo menor de David y Deborah Harington de Worcestershire, y Rose, hija del medio de Sebastian y Candy Leslie de Aberdeenshire”.

La publicación de The Times sobre el casamiento de Kit y Rose (Foto: Redes Sociales)

La boda fue celebrada el 23 de junio de 2018 en el castillo de Wardhill, al norte de Escocia. Entre sus invitados estuvieron todos aquellos que fueron parte de su historia de amor dentro y fuera de la pantalla. Actores como Emilia Clarke (Daenerys Targaryen en la serie), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Maisie Williams (Arya Stark), Sophie Turner (Sansa Stark), Liam Cunningham (Davos Seaworth) y Nikolai Coster (Jaime Lannister) los acompañaron.

Rose Leslie llegó del brazo de su padre, Sebastian Leslie, con un vestido de encaje de inspiración clásica firmado por Elie Saab, que actualizó con una delicada corona de flores y colgantes también de flores brillosos. Fiel a su estilo, lució un maquillaje mínimo y el pelo suelto con pequeñas ondas. Kit Harington, en tanto, optó por un chaqué tradicional con levita en tono crudo. Según publicó The Sun, el festejo contó con la música en vivo de Mumford & Sons, banda de la que ambos son fanáticos.

La soñada boda de Kit Harington y Rose Leslie

Kit Harington y Rose Leslie se convirtieron en padres

Durante los tres años siguientes los actores continuaron su vida enfocada en sus carreras artísticas, sin brindar demasiados detalles de su intimidad. Pero en el 2020, por sorpresa, la pareja anunció en la revista Make Magazine que esperaban a su primer hijo. “¡Una sesión fotográfica muy especial para todo el equipo femenino que captura a Rose en este maravilloso momento mientras se prepara para la maternidad por primera vez!”, escribió la editora de moda Ursula Lake, quien fue la encargada de sacar a la luz las primeras imágenes del embarazo.

Rose Leslie anunció su embarazo con una foto para la revista Make Magazine (Foto: Instagram @ursula_lake)

Sin cuentas oficiales en redes sociales para anunciar el nacimiento, en febrero de 2021 fueron sus representantes quienes dieron a conocer que tuvieron a un niño, de quien continúan preservando su identidad sin siquiera dar a conocer su nombre. En agosto del mismo año Kit Harington fue invitado a The Tonight Show y allí habló de cómo transitaba su vida como padre primerizo.

“Nadie te dice que, al principio, lo que ocurre es que te ponen en la vida un nuevo compañero de piso al que no has entrevistado, que no conoce ninguna de las normas de la casa, y luego te enamoras de él y no puedes echarlo. Eso es básicamente ser padre, creo”, bromeó el actor. E incluso reveló que la única forma de calmarlo cuando lloraba era hacer bailes tontos con los Beatles de fondo. “En el futuro, sé que se burlará de mí por eso y le diré: ‘Es tu culpa’”, dijo entre risas.

Dos años más tarde, la familia volvió a agrandarse con la llegada de su primera hija. Al igual que durante todo su primer embarazo, la pareja decidió mantener a la prensa alejada y terminó por confirmar la noticia a través de sus representantes en la revista People.

A la salida de las grabaciones de Industry en Nueva York, Kit Harington confirmó a Exit que junto a su esposa se encuentran muy felices de ser padres. “Mi pequeña dio sus primeros pasos el otro día. Estoy haciendo una obra en Londres y los extraño mucho. Ahora tengo un niño y una niña. No podría ser más afortunado. Son unos niños preciosos en todos los sentidos. Son simplemente preciosos”, reveló sobre lo grande que ya están sus pequeños.