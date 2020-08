Matilda Blanco disparó contra un participante por su diseño inspirado en Gilda

3 de agosto de 2020 • 19:13

Una devolución sin filtros. Matilda Blanco en su rol de jurado en el programa Corte y Confección reaccionó con acidez contra Javier, uno de los diseñadores participantes. "Vos sos un mal pibe", expresó con su 'personaje de mala' y de inmediato fundamentó su descarga.

Resulta que en la última edición del reallity de moda, la inspiración para realizar los trabajos estuvo basada en la cantante argentina de cumbia Gilda.

En el caso de Javier, su creación de indumentaria tuvo que ver con el videoclip "Paisaje". Con Florencia Marcasoli como modelo acompañante, el diseñador, orgulloso de su trabajo, comentó: "Quise construir algo etéreo, que tenga mucho vuelo, que sea liviano y que muestre las curvas de Flor porque me encanta su cuerpazo".

Sin embargo, Blanco no midió sus palabras y sin titubear le expresó: "Vos sos un mal pibe, mirá lo que te digo. Es mal pibe, ¿entendés? No puede ser que hagas esto ¿Cómo puede ser esa parte de arriba? ¡No! ¿Cómo puede ser que le hagas eso a la chica que es tan linda?".

"A mí me encantó", respondió Marcasoli y a la par Javier agregó: "Ella está feliz".

"Etéreo dijiste", recalcó Blanco y entonces comentó: "Es horrible. Es una cosa tremenda, que Dios la tenga en la gloria a Gilda, porque no podés hacerle eso. Te digo la verdad, es un dibujito de hawaiana. No me gusta nada".