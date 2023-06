Nacho Castañares vivió momentos de desesperación y contó qué hay detrás del presunto hackeo que sufrió

escuchar

Los exparticipantes de la última edición de Gran Hermano (Telefe) conviven con un nuevo mundo tras su paso por el reality más exitoso de los últimos tiempos. Además de todos los beneficios que les da su nivel de exposición a nivel nacional, también le trae ciertos riesgos. Nacho Castañares contó cómo fueron sus últimas 24 horas en la que padeció un presunto hackeo de celular, una herramienta fundamental en su rol como influencers.

El subcampeón del reality desapareció de Instagram repentinamente, lo que llamó la atención de sus más de un millón y medio de seguidores. Una de las que informó esta situación fue Estefi Berardi, quien le consultó al protagonista qué había ocurrido.

Nacho consultó a sus seguidores si debía hacerse una cuenta secundaria de respaldo en Instagram Instagram: @nachoo_cp

“Nacho de Gran Hermano desapareció de Instagram. Cuando hicimos el móvil le pregunté qué había pasado con su cuenta y me dice ‘no sé, me desapareció la cuenta, me la suspendieron. Desconozco el motivo’. La notificación que le llegó es de ‘conducta inapropiada’”, manifestó.

Sin embargo, este jueves Nacho grabó varias historias explicándole a sus seguidores qué había ocurrido con su cuenta personal de Instagram, que para los famosos resulta una herramienta fundamental de trabajo.

“Muchos pensaron que los había bloqueado, que había borrado la cuenta, que había desaparecido... pero no pasó nada de eso”, introdujo el joven desde el interior de su vehículo luciendo unas gafas marrones.

El descargo de Nacho Castañares en Instagram

Luego contó cómo fue el malentendido. “Instagram me cerró la cuenta y les vengo a explicar el porqué. El otro día, de repente me llegó un mail de Instagram diciendo que se me suspendió la cuenta y dije ‘que raro, pero bueno, puede pasar’”, señaló y luego agregó: “Apelé y decía que en 24 hs más o menos me la devolvían. Dije ‘no pasa nada, en 24hs la tengo de vuelta’. Pasaron las 24 hs y nada. Al día siguiente, nada. Y ahí me empecé a desesperar porque realmente me empezó a dar cag...”.

Ante la preocupación de perder su cuenta verificada en la red social tomó cartas en el asunto. “Dije ‘ya veo que la pierdo y encima no hice nada’. Me puse a hablar con un montón de gente de Meta, así que gracias a toda la gente que me mandó mensajes con contactos de ahí para poder hablar y solucionarlo. Ustedes fueron parte así que gracias”, indicó el joven.

Para finalizar, Castañares concluyó: “Todos me decían como que estaban tratando de ayudar y cuando me levanté hoy me llegó un mail que decía que recuperé mi cuenta y chequearon que no había infringido ninguna norma y acá estoy de vuelta. Gracias a todos”.

Sin embargo, este problema no solo afecto a Nacho, Juliana Díaz, conocida como la “Tini de GH”, también perdió momentáneamente su cuenta personal de Instagram y todavía no puede recuperarla.

La cuenta verificada para los exparticipantes es su medio de comunicación directa con sus seguidores ahora que algunos no están en la pantalla. Y más aún, Nacho, quien se dedicó a hacer directos de streaming por Twitch para continuar su carrera luego de su paso por el reality más exitoso del país.

