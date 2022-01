Covid positivo: los tres invitados que no pudieron entrar a la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman

Guido Zaffora reveló este lunes en Es por ahí (América), que tres personas no pudieron asistir al casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman por dar positivo de Covid-19. Según explicó el periodista, las medidas de seguridad para el ingreso al evento que tuvo lugar en un campo de Exaltación de la Cruz (provincia de Buenos Aires) estuvieron a la orden del día, a tal punto de que cada una de las puertas de ingreso tenía su propio espacio de testeo.

Quiénes no pudieron asistir al casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman

“Era imposible que vos entres a la fiesta si tenías Covid: te tanteaban, te testeaban, había un operativo de seguridad enorme; no solamente en la entrada, si no en todas las entradas”, precisó el panelista de América.

En tanto, Zaffora, en su habitual segmento “El pronóstico de la farándula”, desestimó que a la reunión hayan asistido 600 personas como se mencionó en las redes sociales. “Era una fiesta de 250 personas aproximadamente. Con toda la furia. Tengo muchos conocidos que fueron y no pasaban los 200. Obviamente, todos testados”, aclaró el animador.

Luego, contó un altercado que se vivió en el lugar cuando una persona fue notificada que no podía participar de la celebración luego de que su hisopado arrojara resultado positivo: “La mejor amiga de Marlene Rodríguez (NdeR: la esposa de Ricardo y la mamá de Ricky) fue una de las primeras. Ella quiso entrar, hubo un momento de tensión porque no tenia ningún síntoma, no sabía. Estaba toda producida, toda montada y se tuvo que volver a la casa”.

La mejor amiga de Marlene y la hermana de Camilo no pudieron asistir al casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner por dar positivo de Covid Instagram

“Otro (de los contagiados) fue de Diego Núñez, el productor ejecutivo de La Voz Argentina (Telefe) que trabajo con Mau, con Ricky y con Montaner”, develó Guido.

Finalmente, el periodista explicó que Manuela Echeverry, la hermana de Camilo (casado con Evaluna Montaner), tampoco pudo asistir a la fiesta. La diferencia con los dos invitados mencionados anteriormente es que la joven fue diagnosticada en Colombia y ni siquiera llegó a viajar a la Argentina. Con el pesar de no poder participar de la boda, les escribió un mensaje con buenos deseos a los novios a través de su cuenta de Instagram: “Los amo tanto. Muy triste de no poder acompañarlos. Pero saben que estuve de corazón. Felicidad y cosas hermosas en este nuevo camino”, escribió en una historia junto a una de las pocas fotos que se filtraron de la ceremonia.