“Creí ver la muerte”: qué es el efecto perspectiva, que sufrió el actor William Shatner al viajar al espacio

William Shatner cumplió su sueño de viajar al espacio, el 13 de octubre de 2021. A sus 90 años, el actor se convirtió así en la persona más longeva de la historia en emprender dicha travesía, que realizó en la nave construida por la compañía Blue Origin, de Jeff Bezzos. Pero no todo fue tan maravilloso como esperaba y, tras su regreso, sufrió un efecto que atravesaron varios astronautas: “Sentí una tristeza abrumadora por la Tierra”, afirmó.

Shatner y sus tres compañeros alcanzaron una altitud de 107 kilómetros sobre el desierto del oeste de Texas en la cápsula automatizada. El vuelo duró poco más de 10 minutos, e incluyó tres de ingravidez, y los cuatro tripulantes aterrizaron en paracaídas. Posteriormente, el intérprete de Star Trek publicó el libro Boldly Go, en el que detalló su experiencia, el 4 de octubre, por la editorial Simon & Schuster. “Vi un vacío frío, oscuro y negro. Era diferente a cualquier negrura que puedas ver o sentir en la Tierra. Era profundo, envolvente, que lo abarcaba todo. Me volví hacia la luz del hogar. Pude ver la curvatura de la Tierra, el beige del desierto, el blanco de las nubes y el azul del cielo. Era la vida. Madre Tierra. Y la dejaba”, escribió. Y agregó: “Todo lo que esperaba ver estaba mal. Todo lo que vi fue muerte”.

Este fenómeno se denominó el “Efecto Perspectiva”, un término acuñado por el escritor Frank White en 1987. “No hay fronteras en nuestro planeta, excepto las que creamos en nuestras mentes o a través de los comportamientos humanos. Todas las ideas y conceptos que nos dividen en la superficie comienzan a desvanecerse desde la órbita y la luna. El resultado es un cambio en la visión del mundo y en la identidad”, describió.

En diálogo con CNN, que reprodujo la entrevista en junio pasado, el actor detalló lo que sintió aquel día. “Cuando llegué al espacio, quería llegar a la ventana para ver qué había fuera. Observé la negrura del espacio. No había luces deslumbrantes, sino una negrura palpable. Creí ver la muerte”, relató. Y agregó: “No me di cuenta hasta que bajé. Cuando salí de la nave espacial, comencé a llorar, pero no sabía por qué. Me tomó horas entenderlo y me di cuenta de que estaba en duelo por la Tierra”.

“Es difícil convencer a la gente”

Shatner contó que hace alrededor de 60 años leyó un libro de Rachel Carson, Silent Spring (Primavera silenciosa, 1962), que trata sobre los problemas ambientales. “Fui un ecologista verbal desde entonces. Fui consciente de la Tierra cambiante y de mi aprehensión por todos nosotros”, relató.

Y apuntó: “Las posibilidades de un apocalipsis son muy reales. Es difícil convencer a la gente, y especialmente a ciertos políticos, de que esto ya no está a la vuelta de la esquina. Está en la casa”, advirtió.

Cuando fue consultado por si le gustaría volver a hacer un viaje al espacio, el actor respondió, con sutileza: “Si tuviste una gran historia de amor, ¿podrías regresar? ¿O eso lo degradaría?”.

