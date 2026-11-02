Cris Morena celebró a lo grande el triunfo de Valentín Yankelevich en el TC2000: “Es apenas el comienzo de todo lo que se viene”

El domingo 1 de noviembre, Valentín Yankelevich ganó su primera carrera bajo la escudería de Toyota Gazoo Racing en el Turismo Carretera 2000. Ese logro inmediatamente fue reconocido y festejado por Cris Morena, abuela del joven de 23 años, que mediante su cuenta de Instagram le dedicó unas sentidas palabras.

La productora de tiras juveniles acompaña a Valentín desde que empezó su carrera como piloto en abril del 2025 y desde ese entonces se volvió un pilar anímico significativo en la vida del joven, junto a Gustavo Yankelevich.

El posteo de Cris Morena para celebrar el triunfo de su nieto Valentín Yankelevich (Fuente: Instagram/@bycrismorena)

“¡Maravilloso, nietito querido! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño… Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que se viene. Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría”, escribió Cris Morena para presentar el álbum de fotos de Valentín arriba del podio.

Así festejó Valentín Yankelevich el triunfo en el TC200 (Fuente: Instagram)

En ese carrusel de imágenes se ve al joven saliendo de su auto para recibir el premio y luego la celebración con champagne. Además, un objeto llamativo que le entregaron por haber obtenido el primer premio fue un collar de manzanas, propias de la provincia de Neuquén. La carrera que le dio el primer puesto tuvo lugar en el autódromo Parque Ciudad de General Roca.

El comentario de Gustavo Yankelevich a su nieto Valentín (Fuente: Instagram/@valenyan_)

Al mismo tiempo que Cris Morena hizo ese posteo, Gustavo Yankelevich, abuelo de Valentín, manifestó su alegría en la publicación principal que hizo el joven. En la sección de comentarios escribió: “¡Valen, querido! Es un día de mucha emoción; siento que por fin llegó lo que tanto deseaste. Lo que más me conmovió es cómo te lo festejaron tus compañeros de equipo y los integrantes del Gazoo Racing. Te felicito”.

El comentario de Franco Yan a su hermano Valentín (Fuente: Instagram/@valenyan_)

Ese no fue el único mensaje de la familia que Valentín recibió, sino que además se sumó el de su hermano Franco: “¡Te mereces el cielo y más! Felicitaciones por todo”.

El posteo de Valentín Yankelevich tras ganar su primer premio en el TC 2000

“Y un día llegó. Gracias a todo el Gazoo Racing, por el gran auto de hoy, pero sobre todo por levantarme cada vez que caímos este año. Felicitarlos por el 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo. A mis compañeros que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera”, empezó el piloto con su posteo en Instagram.

El posteo que hizo Valentín tras ganar su primera carrera en el TC2000 (Fuente: Instagram/@valenyan_)

Luego apuntó al apoyo que recibió de su círculo cercano: “Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho. Gracias a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autodromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón”.

Por último, Valentín conmovió a todos al dedicar este triunfo a su madre, Romina Yan: “Quiero agradecerle a mi mamá, que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas de que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas”.

Este logro de Valentín Yankelevich llegó a semanas de haber denunciado públicamente el maltrato que recibió físico y psicológico de parte de su progenitor, Darío Giordano, después de la muerte de Romina Yan.