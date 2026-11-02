El piloto Valentín Yankelevich ganó este domingo a sus 23 años su primera carrera en el TC2000 en el autódromo Parque Ciudad de General Roca y le dedicó su triunfo a su madre, la actriz Romina Yan, quien murió en 2010. El emotivo momento se dio, a su vez, semanas después de que el joven deportista realizara una denuncia pública contra su padre, Darío Giordano, por violencia física y psicológica durante su infancia.

Yankelevich se impuso a través de su Toyota Corolla Cross GRS en lo que fue su décima presentación en la categoría. Había largado desde la tercera posición y superó a los dos rivales que estaban por delante suyo en la primera vuelta. Así, tomó el liderazgo de la carrera y se mantuvo hasta recibir la bandera a cuadros.

Luego de la victoria, el piloto le dedicó el triunfo a su madre, sobre quien dijo que sintió que lo acompañó durante la carrera. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, reveló.

Valentín Yankelevich ganó su primera carrera en TC2000 y le dedicó el triunfo a su madre

Yankelevich debutó en el Turismo Carretera 2000 en abril de 2025, junto con el equipo Axion Energy Sport, y terminó en la sexta posición, en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén. En aquella ocasión, en la que estuvo acompañado por su abuelo y el actor Nicolás Vázquez, expresó: “Este fin de semana viví un sueño: el comienzo de una carrera que vengo construyendo con mucha dedicación y un profundo amor por este deporte”.

Un año más tarde, en marzo de 2026, dio el gran salto y se sumó a Toyota Gazoo Racing. Con la escudería se estrenó en el circuito callejero del Parque de la Ciudad, donde consiguió el tercer puesto delante de 70.000 espectadores y mostró un nivel alentador. Tuvo consistencia y buen ritmo a lo largo de la jornada, lo que lo llevó al podio.

“Terminó el callejero de Buenos Aires y nos quedamos con el tercer puesto después de un gran fin de semana. Agradecer a todo el equipo, que trabajó día y noche y en 40 días armó la Corolla Cross GR-S desde 0. Gracias a toda la familia Ramonda por confiar en mí y hacerme sentir uno más de esta gran familia desde el inicio. A mi familia que me acompaña en cada paso y a todos los que se acercaron a dar su apoyo en esta carrera”, señaló en sus redes sociales.

Valentín Yankelevich le dedicó el triunfo a su madre (Foto: Instagram @valenyan_)

En tanto, el nieto de Cris Morena explicó tiempo atrás cómo surgió su admiración por el automovilismo: “Siempre de chico me gustaron las máquinas. Te juro que no sé, me nació a mí, no me lo inculcó nadie. Yo venía ahí estudiando, pero la verdad nunca serví para estudiar, no me estaba gustando mucho. Ahí fue cuando me senté con mi abuelo Gustavo a hablar y me preguntó: ¿Qué te hace feliz?“.

La tierna dedicatoria de Yankelevich se dio semanas después de que denunciara públicamente a Darío Giordano, su padre, por violencia física durante su niñez. “Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, relató.

Luego sumó: “Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Sabía que no tenía escapatoria. Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso”.