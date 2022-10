Cris Morena habló a corazón abierto sobre la muerte de Romina Yan: “Estuve muerta tres años”

escuchar

Durante su visita a La Peña de Morfi (Telefe), Cris Morena recordó el dolor que transitó luego de la muerte de Romina Yan y el momento en el que se le presentó un nuevo panorama durante un viaje. De manera muy cruda, la empresaria relató cuáles fueron sus sensaciones en aquel entonces y el largo tiempo en el que sufrió las consecuencias emocionales de la pérdida.

Desde hace décadas, la actriz es una figura sumamente reconocida y querida en todo el país. Gracias a sus distintas producciones como Chiquititas, Floricienta y Casi Ángeles, logró ser parte de la vida diaria de millones de niños y adolescentes a lo largo y ancho del país.

Cris Morena recordó a Romina Yan a doce años de su muerte

En ese contexto, todas sus apariciones públicas son muy comentadas y generan mucho interés. En este caso, visitó el ciclo de Jey Mammón y uno de los temas que se tocaron fue la muerte de su hija, noticia que en su momento conmocionó a buena parte del país y que cambió por completo su vida.

Sobre eso fue consultada por el conductor durante la entrevista. Concretamente, Cris Morena respondió cómo logró sobreponerse al golpe y lo que significó para ella. “¿Cómo hice? No sé ¿Cómo sobreviví? No sé. Porque estuve muerta durante tres años. Más allá de escribir, estuve muy mal durante tres años”, reconoció.

Cris Morena recordó el dolor durante los primeros años sin Romina Yan

Ante esa situación, la productora destacó el nacimiento de su nieto menor y un viaje que realizó con su nuera, Sofía Reca, por Europa. Según comentó, los tres viajaron a Praga y Berlín y fue en la ciudad alemana donde tuvo una revelación: “Tuve como una epifanía. Una sensación de que todo cambiaba y que empezaba a entender para qué”.

En esa misma línea, remarcó que no se enfoca en las razones de los hechos, sino que busca qué camino se puede seguir a partir de las cosas que ocurren. “El ‘por qué' no te dice nada. No hay una respuesta para el por qué, no existe. En cambio el ‘para qué' sí tiene muchas respuestas y las vas conociendo a lo largo del tiempo”, explicó.

Cris Morena reveló que tuvo una epifanía que la ayudó a ver la vida de otra forma, tras la trágica pérdida de su hija Romina Juan Pablo Soler

Después del mencionado viaje, hizo una reflexión que, según sus propias palabras, le sirvió de punto de partida para aceptar el dolor y darle otra perspectiva a su vida: “Volví y dije: ‘Si Berlín con todo su dolor y toda su angustia y horror espantoso se levantó, yo me tengo que levantar por mi nieto, por mi hijo y por la vida; porque amo la vida y merezco seguir viviendo’”.

Hace algunas semanas, la productora había dejado un sentido mensaje, cuando se cumplieron 12 años de la muerte de Romina. “Romina, muchachita alada. Romina, dulce, iluminada. Romina, almita elegida. Romina, para dar la vida. Ro, tu luz es la mía. Te amo, mamá”, escribió en el pie de un posteo de Instagram.

Además del texto, podía verse un video donde una vela encendida desaparecía hasta dejar ver el rostro de la actriz, mientras su madre recitaba unas tiernas palabras con la voz quebrada por la emoción.

LA NACION