El sutil gesto de Leonardo Sbaraglia cuando César “Banana” Pueyrredón respondió si votaría a su prima Patricia Bullrich

César “Banana” Pueyrredón estuvo este sábado por la noche como uno de los invitados de PH Podemos Hablar (Telefe) y contó que, por su linaje familiar, tenía un parentesco con el Honorio Pueyrredón que da nombre a una avenida porteña y que también era primo de Patricia Bullrich y Fabiana Cantilo. Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó al cantante si votaría a su familiar si se presentara como candidata en las próximas elecciones presidenciales, él no dudó en dar una respuesta afirmativa.

En ese momento, Leo Sbaraglia, otro de los invitados al ciclo, realizó un llamativo gesto con su rostro que pareció expresar, sutilmente, su discrepancia con lo dicho por el compositor.

En el momento en el que Pueyrredón hizo su comentario acerca de su familia, la consigna que tenían que responder los famosos que participaron en el último programa de PH era si habían vivido una experiencia como residentes en el exterior. El autor de “No quiero ser tu amigo” vivió un año en Canadá, según dijo, porque su papá era embajador allí. A raíz de la mención de su padre, la conversación derivó hacia la genealogía del músico.

“¿Vos sos ‘Banana’ Pueyrredón, parte de los Pueyrredón, no?”, preguntó Kusnetzoff. “Soy César Honorio Pueyrredón”, respondió el compositor. “Te llamás igual...” comenzó a decir el conductor del ciclo. “Que la avenida”, respondió Pueyrredón, con lo que despertó las risas de los demás participantes del programa: Laura Ubfal, Cecilia Dopazo, J Rei y el ya mencionado Sbaraglia.

“El de la avenida es pariente tuyo”, quiso precisar el anfitrión del ciclo. “Claro, mi abuelo”, aseveró Banana. “Mi abuelo es una avenida”, intervino, entonces, Sbaraglia, para ponerle humor a la situación. La referencia es a la arteria Doctor Honorio Pueyrredón, que atraviesa los barrios de Caballito y Villa Crespo.

“Mi viejo nos puso a los cinco varones ‘Honorio’ como segundo nombre. En vez de ponerle a uno solo, nos puso a todos”, añadió el cantante de “Conociéndote”. “Y a vos te tocó César Honorio Pueyrredón. ¿Tu abuelo fue ministro de (Hipólito) Yrigoyen?”, interpeló, otra vez, Kusnetzoff. “Sí, ministro de Yrigoyen. No lo conocí. Murió antes de que yo naciera”, respondió el compositor.

En efecto, el jurisconsulto Honorio Pueyrredón, que vivió entre 1876 y1945, fue ministro de Agricultura en 1916 y de Relaciones Exteriores y Culto de 1917 a 1922. Todo ello bajo la órbita del primer gobierno del mencionado líder radical, Hipólito Yrigoyen.

Entonces, Andy Kusnetzoff siguió con el tema familiar del músico: “O sea, sos primo de Patricia Bullrich, Fabiana Cantilo. Son todos Pueyrredón, todos primos. Una vez hicieron una reunión de cómo no sé cuántos primos, todos descendientes de Pueyrredón”. “Sí”, respondió Banana, y narró una anécdota: “Un tachero me decía, después de esa fiesta: ‘Vi la foto de la reunión en todos lados. Estaban todos los Banana Pueyrredón’. No, los Banana Pueyrredón, no, los Pueyrredón”.

“¿Y a Patricia?”, comenzó a preguntar el conductor, a lo que de inmediato Sbaraglia respondió con otra broma: “Patricia tiene el Patio”, en relación al shopping que se encuentra en Retiro. “Si Patricia se candidatea a presidente, ¿La votarías?”, inquirió, sin vueltas, Kustnetzoff al cantante.

“Creo que sí, creo que sí”, respondió el cantante, y añadió: “Pero no porque sea pariente. Me gusta como piensa. He hablado mucho con ella, de temas políticos y está preparada. Tiene mucha garra. Sí, me parece que sí la votaría”.

En ese momento, la cámara enfocó justo a Leo Sbaraglia, y el rostro del actor expresaba en total silencio y con un gesto sutil su desacuerdo con lo que estaba diciendo su compañero de programa.

El protagonista de la recientemente estrenada El gerente se ha manifestado en reiteradas oportunidades más cercano al proyecto del kirchnerismo y a su vez ha sido crítico con el gobierno de Mauricio Macri. “Estoy mucho más cerca del proyecto de país, social y político, de Cristina Fernández que del de Mauricio Macri”, dijo el actor en una entrevista en LN+, en el año 2018.

Por todo ello se entiende su moderado, pero claro gesto de discrepancia cuando Pueyrredón hablaba de votar como presidenta a su prima, que es la titular del PRO y que fue ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos. Sin embargo, el silencio del actor también fue una expresión de respeto hacia lo que estaba diciendo el músico o una delicada manera de decir: “Prefiero no opinar”.

Para dar un cierre al tema, cuando fue el turno de hablar del actor, Kusnetzoff lo chicaneó con una pregunta inesperada: “Vos, Leo, ¿votarías a Patricia?” y de inmediato, añadió: “No, dejá, otro día te pregunto”, mientras el intérprete se reía por la ocurrencia.

