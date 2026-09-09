MasterChef Celebrity: uno por uno, los 24 famosos que competirán en la nueva edición del show televisivo
El certamen de cocina tiene a todos sus integrantes confirmados; cuándo comienza
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Se acerca el inicio de una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe). Luego del último ciclo que ganó Ian Lucas, la producción comenzó con los preparativos para confirmar a los 24 participantes que serán desde la partida bajo la mirada del jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, en reemplazo de Donato de Santis. La conducción estará a cargo de Wanda Nara.
En la cuenta de Instagram del programa, aparecieron las imágenes de los 24 seleccionados para esta nuevo programa que, según pudo saber LA NACION, comenzará a grabarse la próxima semana y tiene fecha de comienzo pactada para finales de septiembre o principios de octubre.
Uno por uno: los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity
- Alejandro Lerner
- Campi
- Josefina “China” Ansa
- Diego Ramos
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Poggio
- Julieta Nair Calvo
- Karina Mazzocco
- L-Gante
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Morena Beltrán
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Pachu Peña
- Paula Trápani
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
Quiénes son los jurados
A comparación de la última edición de MasterChef Celebrity, el trinomio de jurados sufrirá una modificación. Quien abandonó su puesto es Donato de Santis para la llegada de Maru Botana.
Los dos puestos restantes seguirán en poder de Damián Betular y Germán Martitegui.
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