MasterChef Celebrity: uno por uno, los 24 famosos que competirán en la nueva edición del show televisivo

Se acerca el inicio de una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe). Luego del último ciclo que ganó Ian Lucas, la producción comenzó con los preparativos para confirmar a los 24 participantes que serán desde la partida bajo la mirada del jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, en reemplazo de Donato de Santis. La conducción estará a cargo de Wanda Nara.

El regreso de MasterChef

En la cuenta de Instagram del programa, aparecieron las imágenes de los 24 seleccionados para esta nuevo programa que, según pudo saber LA NACION, comenzará a grabarse la próxima semana y tiene fecha de comienzo pactada para finales de septiembre o principios de octubre.

Uno por uno: los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity

Alejandro Lerner

Campi

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

L-Gante

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Pachu Peña

Paula Trápani

Rocío Robles

Sebastián Presta

Quiénes son los jurados

A comparación de la última edición de MasterChef Celebrity, el trinomio de jurados sufrirá una modificación. Quien abandonó su puesto es Donato de Santis para la llegada de Maru Botana.

La receta de Maru Botana para conseguir las empanadas de choclo perfectas Captura Instagram (@marubotanaok)

Los dos puestos restantes seguirán en poder de Damián Betular y Germán Martitegui.