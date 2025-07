Cuántos dólares cuesta el viaje que organiza Claudia Villafañe por Italia

Claudia Villafañe, junto a China Sanjuan y con la participación de Dalma y Gianinna Maradona, invita a otros viajeros a sumarse a un recorrido grupal por Italia para seguir los pasos de Diego Maradona. La propuesta, impulsada por Magic Makers, promete una experiencia emotiva que combina devoción, alegría y nostalgia. Sin embargo, el precio, en dólares, es elevado.

El viaje maradoniano de Claudia Villafañe a Italia

¿Cuánto cuesta y qué incluye el viaje de Claudia Villafañe a Italia?

El viaje, programado del 13 al 22 de septiembre, tiene un valor de 6390 dólares por persona (precio en base doble). Este precio no incluye los pasajes aéreos ni los traslados desde y hacia los aeropuertos. El itinerario abarca Roma, Milán y Nápoles, con almuerzos incluidos en las tres ciudades. El grupo será reducido, con un cupo limitado de entre 20 y 25 viajeros, lo que garantiza una experiencia más íntima y personalizada.

Claudia Villafañe anuncia el viaje maradoniano a Italia

Según el documento promocional de Magic Makers, en este viaje: “Vamos a recorrer Roma, Milán y Nápoles con una mezcla rara de devoción, alegría, nostalgia y locura. Vamos a brindar con vino y con lágrimas. Vamos a gritar goles que ya pasaron como si estuvieran pasando. Y vamos a volver distintos porque este viaje no es para mirar, es para sentir”.

En el anuncio, también agregaron: “Este no es un viaje cualquiera. Nos vamos a Italia, pero no de paseo, nos vamos a seguir los pasos del Diego. A cantar, a reírnos, a llorar. A mirar para arriba en una iglesia y pensar que quizás ahí también está él. Italia y su fútbol. La Claudia es la que nos lleva. La que vivió al lado del Diego cuando todavía era ese pibe de Villa Fiorito. La que sabe cosas que nadie más sabe. Y que decidió venir a compartirlas. No como una estrella, sino como alguien que también extraña. Y lo hace con la camiseta puesta”.

Las hijas de Claudia Villafañe, Gianinna y Dalma Maradona participarán en el recorrido @luchoroman__

Primer destino: Roma

La primera etapa del viaje se desarrolla en Roma, del 13 al 16 de septiembre. Los participantes disfrutarán de una cena de bienvenida para romper el hielo y comenzar a compartir anécdotas. Uno de los puntos fuertes es la asistencia al partido Roma vs. Torino en el Estadio Olímpico el día 14.

Además, el itinerario incluye visitas a lugares emblemáticos como el Coliseo, el Foro Romano y el Palatino, que transportan a los viajeros a la época del Imperio Romano. También se realizará un tour por el Vaticano, con acceso a los museos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro, símbolos del poder religioso y artístico. Para completar la experiencia romana, se propone una caminata por el pintoresco barrio de Trastevere, la Fontana di Trevi y las plazas Navona y España, donde la historia y la cultura se entrelazan.

China San Juan y Giannina Maradona grabaron el spot promocional del viaje a Italia @luchoroman__

Segundo destino: Milán

La siguiente parada es Milán, del 17 al 19 de septiembre. En esta ciudad, los viajeros recorrerán la imponente catedral, la Galería Vittorio Emanuele II y el Castillo Sforzesco, una fortaleza medieval con mucha historia. También se realizarán caminatas por zonas de diseño y arte. Los participantes tendrán una tarde libre para explorar exposiciones, shoppings o simplemente disfrutar de un café en alguna de las tradicionales cafeterías milanesas.

Destino final: Nápoles

El destino final es Nápoles, del 20 al 22 de septiembre. El tour incluye un recorrido completo para admirar los murales dedicados al Diez, visitar el altar a Maradona, el bar Nilo, y los Quartieri Spagnoli, un barrio popular donde la pasión por el fútbol se vive intensamente. Uno de los momentos más emotivos será la visita al Estadio Diego A. Maradona, con acceso exclusivo y la participación en una ceremonia maradoniana con banderas, fotos y canciones. También se realizará un paseo por el centro histórico, donde se recorrerá la Via Toledo, Spaccanapoli y Piazza Plebiscito.

La experiencia napolitana se completa con una caminata costera por el Lungomare y Castel dell’Ovo, y una degustación de pizza napolitana en un restaurante con identidad barrial. Además, se visitará el predio Socavó, donde entrenaba el Diez, un lugar cargado de historia y significado para los fanáticos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.