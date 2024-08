Escuchar

Oriana Sabatini, reconocida por su talento musical y su matrimonio reciente con el futbolista Paulo Dybala, fue objeto de críticas tras revelar en su podcast que decidió poner en pausa su carrera para priorizar su relación. “Mi sueño más grande en la vida es el amor”, afirmó la artista. Sin embargo, no todos recibieron bien su decisión y las redes sociales estallaron con preguntas sobre cómo se sostiene económicamente ahora que dejó parte de su carrera.

Las opiniones no tardaron en llegar y algunos usuarios cuestionaron su elección con mensajes como: “¿Entonces de qué vive? ¿De qué trabaja? No entiendo”. Pero lejos de ignorar estos comentarios, Oriana decidió responder de manera contundente, disipando cualquier duda sobre su situación laboral. “Del podcast que estás mirando, de acciones con marcas, de las canciones que saco. Ah, y de vez en cuando preparo muertos”, lanzó con ironía, demostrando que no solo continúa trabajando, sino que también mantiene su sentido del humor intacto.

El episodio que desencadenó estas críticas forma parte de su podcast A dónde vamos cuando soñamos, donde Sabatini abordó temas personales y profesionales con una honestidad que no deja indiferente a sus oyentes. En este espacio, Oriana no solo comparte su visión sobre el amor y la vida, sino que también invita a figuras como la actriz Carla Quevedo para debatir sobre las presiones y expectativas que enfrentan en sus carreras.

Oriana Sabatini respondió a las críticas por pausar su carrera musical para acompañar a Paulo Dybala: “Sí, trabajo, y te lo cuento”

A pesar de los cuestionamientos, Oriana se mantiene firme en su decisión de acompañar a Dybala, con quien contrajo matrimonio recientemente en una ceremonia íntima en la Estancia Exaltación de la Cruz, cerca de Buenos Aires. La celebración, organizada por Claudia Villafañe, fue un evento lleno de emociones, en el que ambos compartieron momentos inolvidables, como el intercambio de anillos, que Dybala inmortalizó en un video que conmovió a sus seguidores.

Paulo Dybala y el tierno posteo que replicó tras su casamiento con Oriana Sabatini (Fuente: Instagram/@orianasabatini)

Este gesto, junto con otros detalles de la boda, muestra que Oriana encontró un equilibrio entre su vida personal y profesional, desafiando las expectativas y manteniéndose fiel a sí misma.

Oriana Sabatini sorprendió a todos al revelar el motivo por el que postergó su luna de miel con Paulo Dybala

Espreciso decir que, probablemente, el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue uno de los eventos más importantes del año. Tras la boda, los recién casados volvieron a casa, pero después se separaron: mientras él regresó a los entrenamientos con la Roma, ella voló a los Estados Unidos con una amiga. En este contexto, la cantante reveló los motivos detrás de este “distanciamiento físico” y explicó por qué pospuso la luna de miel.

Oriana Sabatini sorprendió a todos al revelar el motivo por el que postergó su luna de miel (Foto: Instagram @orianasabatini)

Las imágenes de la boda de Sabatini y Dybala aún hacen eco en las redes sociales. Muchos usuarios todavía comentan sobre el exclusivo vestido de Dolce & Gabbana que lució la novia y la impresionante decoración del salón. Además, tras la fiesta, tanto los novios como los invitados compartieron algunas postales de la velada, puesto que durante el casamiento no se podían usar los teléfonos celulares.

"Travis, pospuse mi luna de miel para verte", decía el cartel de Oriana (Foto: Instagram @orianasabatini)

Tras la fiesta, la pareja regresó a su casa en Italia y se reunió con sus perros. Sin embargo, sus agendas tomaron rumbos diferentes. El futbolista tuvo que incorporarse a los entrenamientos de la Roma, mientras que la influencer tenía previsto un importante viaje. ¿El destino? Chicago. ¿Su acompañante? Una de sus íntimas amigas, Camila Agote.

Sabatini voló al estado de Illinois para asistir al Lollapalooza. El festival se realizó entre el jueves 1 y el domingo 4 de agosto en el Grant Park. Entre los artistas que se presentaron estuvieron Megan, Thee Stallion, SZA y The Killers, pero Oriana fue a ver a un grupo o mejor dicho a un artista en particular. En el último día del evento tocó Blink-182 y ella es fanática de su baterista: Travis Barker.

