Dalma Maradona recordó a Diego el día en que hubiese cumplido 64 años con un emotivo video de su hija Azul

Este 30 de octubre, Diego Maradona hubiera cumplido 64 años. Esta fecha, a cuatro años después de su partida, sigue siendo un día de profunda nostalgia y una posibilidad para rendirle homenajes. Teniendo esto en cuenta, su familia y sus seguidores en todo el mundo le dedicaron conmovedores mensajes en redes sociales, pero fue el saludo de su hija Dalma el que despertó una ola de reacciones.

Dalma, la mayor de las hijas de Diego Maradona, fue la primera en rendir homenaje a su padre en sus redes sociales en este día tan especial. Mediante una historia de Instagram, compartió un tierno video de su hija Azul, quien llevaba una camiseta con la imagen de su abuelo, un gesto que simboliza la presencia y el recuerdo constante de él en la familia. Además, expresó en palabras sinceras cuánto lo extraña, dedicándole un mensaje emotivo que rápidamente resonó entre los seguidores.

Dalma recordó a Diego en el día que cumpliría 64 años (Captura: Instagram @dalmaradona)

“Hoy te escribo como lo hacía cuando te llevaba cartas a las concentraciones contándote todo lo que pasaba”, comenzó diciendo la mujer, además de que expresó: “¡Feliz cumpleaños Pa! Azul elige ir de paseo con tu remera, no se la quiere sacar nunca”. Además, dejó en claro el tierno apodo que le inventó la pequeña, teniendo en cuenta que no le sale pronunciar el que ya tenía: “El único problema es que no le sale ‘Babu’ y te inventó un apodo nuevo, en esta casa ahora sos Buba”.

Además, Claudia Villafañe, madre de Dalma y Giannina y compañera en la vida del ídolo del fútbol durante muchos años, le dedicó unas emotivas palabras para recordarlo en su día. Mediante una historia de Instagram, compartió una foto en donde se ve la figura del astro entre las nubes, y escribió: “El cielo no quiso esperar”, dejando en claro que de su partida se dio demasiado pronto. “Feliz cumpleaños, Babu, nuestros nietos saben muy bien quién sos”, expresó también.

El emotivo mensaje de Claudia Villafañe para Diego en sus redes sociales (Captura: Instagram @claudiavillafaneok)

Por su parte, Giannina Maradona también se sumó al homenaje, al compartir una imagen de cuando era pequeña, jugando con Diego al fútbol. “Hoy solo puedo celebrar tu vida en la mía, no hay día que no te agradezca que seas mi papá, pero hoy sobre todo quiero agradecerte por tu amor desmedido, incondicional e ilimitado, por tu escucha, tus abrazos, por ser mi fiel amigo, mi cómplice, mi mejor compañero de baile”, comenzó diciendo en el post.

Gianinna Maradona hizo un contundente pedido de justicia por la muerte de su papá (Captura: Instagram: @giamaradona)

Luego, agregó: “¡Tu risa es la mía para siempre Pa! Gracias por enseñarme lo fundamental para vivir con los pies en la tierra, gracias por enseñarme que uno puede cumplir con todo lo que realmente sueña. Gracias por enseñarme a ser leal, a perdonar, pero a nunca olvidar. ¡Gracias por abrirme el camino desde allá, te abrazo desde acá hasta que nos volvamos a encontrar! ¡Luz de mis ojos, mi faro eterno, te celebro con todo mi amor, te honro y te agradezco! Babu lindo, gracias por todo, gracias por tanto, gracias por ellas, te llevo conmigo para siempre, te veo en mis sueños!”.

Por último, Gianinna concluyó su profundo homenaje con un contundente pedido de justicia por la muerte de su padre. En su mensaje, recordó la necesidad de esclarecer lo ocurrido y exigió que los responsables enfrenten las consecuencias. “Te robó los 3 deseos y los pido con fuerza: justicia por vos, que la verdad salga a la luz, y que paguen todos los que participaron para que ese día de mier.. exista”, sentenció, dejando en claro su reclamo.