Matías Morla, sobre Diego Maradona en LN+: la veneración a su madre, las navidades solos, el “perdido” amor hacia una mujer y cómo sigue la causa

A pocos días de cumplirse el 64° aniversario del nacimiento de Diego Maradona, el abogado Matías Morla, quien fue apoderado del exjugador durante los últimos años previo a su muerte, se sinceró sobre la vida del ídolo y contó detalles sobre el amor hacia “Doña Tota” y hacia Rocío Oliva, y respecto a cómo evoluciona la causa sobre su muerte, entre otras cuestiones.

“A Diego lo conocí cuando se suspendió el recital de Joaquín Sabina en River. Fui a su casa en Villa Devoto y empezamos una relación con Víctor Stinfale y en el Mundial 2014 de Brasil me pidió que me vaya a vivir con él y que sea su apoderado. Así comenzaron los mejores años de mi vida”, abrió en la entrevista concedida a Luis Novaresio por la pantalla de LN+.

Luego, calificó al símbolo argentino como “un no humano que fue Dios un buen tipo”. Para definirlo mejor, Morla citó una frase del propio Maradona, quien una vez dijo que de él se puede decir cualquier cosa, menos que no fue un buen hijo, que no jugó bien a la pelota y que fue un ladrón. “Tenía un análisis increíble, el cual yo creo que se lo dio tanta charla con Fidel Castro y presidentes, tenía muchos de eso”, aseguró.

Además, relató sorprendido que durmió junto con el campeón del mundo durante siete años y lo describió como algo “terrible”. “Yo pasé ocho navidades sentado con él solo en una mesita, y no lo tomas que es Maradona. En la inmediatez perdés la óptica de lo que es él. Al estar todo el día con él me salía humano”, expresó y ejemplificó con una situación que vivió con el emblemático jugador inglés David Beckham, quien en una ocasión le solicitó muchas fotos seguidas: “Diego era el sol, el resto, estrellas”.

En cuanto a su figura social en el mundo, Morla afirmó que a Maradona le encantaba ser Maradona: “Diego era excesivo. Se sacaba fotos todo el tiempo, tenía una onda impresionante”.

El abogado también señaló: “Hubo varios Diego: el argentino, el fanático de Boca, el que estaba enamorado perdidamente de una mujer y peleado con otra. Convivía con muchas personas dentro de él mismo”. En este sentido, indicó que el Maradona que peor la pasó fue el melancólico, que aparecía principalmente en momentos vinculados a Doña Tota, y manifestó: “A su madre la veneraba y a su padre lo quería”.

Matías Morla junto con Diego Maradona

Acto seguido, Morla se refirió a la causa sobre la muerte del 10 y aseguró que en marzo de 2025 va a haber dos juicios orales: uno con jurados por la enfermera y otro con los médicos. “Las hermanas y yo pensamos que no hubo un plan criminal para matarlo. La otra es que hubo mala praxis. Va a ser un debate entre lo médico y lo no médico”, agregó.

En este contexto, el mano derecha del capitán declaró que “no tiene nada contra Claudia Villafañe y sus hijas”. “El destino nos puso en contra porque yo defendía a Maradona como abogado en la denuncia que él le hizo. Si tenía otro representante, se la hubiese agarrado con él. Hasta a veces entiendo que un padre haya tenido determinados comportamientos con los hijos. Ya pasaron cuatro años y nunca voy a ser amigo”, explayó.

“Si entrara Maradona le diría que hice todo lo que me dijo. Él sabía que iban a pasar todos estos problemas. Rocío Oliva lo sabe. Esto era una bolsa de gatos peleando, incluyéndome, pero él la tenía en sus manos”, continuó sobre el entorno al que estaba sometido el exfutbolista de Boca y Argentinos Juniors, entre otros equipos.

Respecto a las adicciones de Maradona, Morla reveló que habló con él y que le contestó que fue un grave error en su vida, que le generaba pesadillas. Sin embargo, aclaró que le genera bronca que algunas personas comentan que se seguía drogando, incluso en su último tiempo de vida. “Le hicieron una autopsia y no tenía nada. Eso es feo. No sé qué ganan diciendo que era todo un descontrol”.

Por último, aseveró que el entrenador tuvo una muy buena vida, a excepción de tres momentos: su contagio de Coronavirus, la lesión de la rodilla y el mal de amores. Respecto a este último punto, exclamó que “estaba muerto por Rocío Oliva”: “Te la nombraba 32 veces por hora. Pero se pudrió ese vínculo”.

