A los 52 años, Daniel Craig es el James Bond del siglo XXI

El actor personificó al agente secreto en cuatro películas. Fuente: EON productions. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2020 • 02:00

Es uno de los personajes más icónicos dentro de la historia del cine. Muchos referentes de la actuación lo interpretaron, entre ellos Sean Connery y Pierce Brosnan. En 2006, era presentado en sociedad Daniel Wroughton Craig, el nuevo 007. La película en la que hizo su debut fue Casino Royale y rápidamente todos lo adoptaron como la nueva cara del agente con "licencia para matar".

El actor británico hoy, 2 de marzo, cumple 52 años y lo encuentra en la producción de su quinta y última película de James Bond: No Time to Die. En el medio pasaron Quantum of Solace, Skyfall y Spectre.

Craig, estudió en la compañía británica National Youth Theatre y se graduó en la Guildhall School of Music and Drama, escuela de música e interpretación de Londres. Además de caracterizarse por sus grandes papeles dentro del género de acción y aventura, es considerado uno de los hombres más sexys de la década y mejor pagos de Hollywood.