Gran Hermano: quién ganó la prueba de líder este martes 10 de marzo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió su segunda prueba del liderazgo e inmunidad, algo que generó mucha tensión dentro del reality. En esta ocasión, fue una mujer quien consiguió hacerse con los beneficios y se sumó a las seis salvaciones de la placa positiva.

Tras las dos primeras eliminaciones de Gran Hermano Generación Dorada, todos los participantes quedaron automáticamente en una nueva placa positiva y la primera que consiguió salvarse fue Lola Tomaszeusky. En un juego de preguntas y respuesta sobre los 25 años de Gran Hermano con opción múltiple, aunque con una sola vida, la joven consiguió imponerse a Brian Sarmiento, Catalina “Titi” Tcherkaski, Jenny Mavinga y Franco Zunino y se quedó con el liderazgo.

Así comenzó la placa positiva de Gran Hermano Generación Dorada, con todos nominados X (@GranHermanoAr)

Tras esto, el conductor reveló quiénes fueron los otros seis salvados de la placa por el cariño del público y adelantó que el jueves, ya con placa negativa, se irá el menos votado de Gran Hermano, mientras que se mantendrá la salida habitual del lunes. Por lo tanto, habrá dos eliminados en total.

Quiénes bajaron de placa este martes

Al tratarse de una placa positiva en la que todos quedaron nominados menos la líder semanal, Del Moro reveló que los seis jugadores más votados por el público iban a dejar de estar nominados este martes, aunque sus nombres iban a ser anunciados de forma aleatoria para no dar a conocer ningún dato del afuera.

Las seis jugadoras más votadas bajaron de placa en Gran Hermano 2026

Así, hubo mucha sorpresa en la casa al conocer que las salvadas fueron todas mujeres: Catalina “Titi” Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Carmiña Masi, Andrea del Boca, Solange “Sol” Abraham y Daniela de Lucía.