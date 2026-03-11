Luana enfrentó a su exnovio tras cortarle en vivo en Gran Hermano: “Me humillaste ante un montón de personas”

Luana Fernández tuvo que enfrentar a su exnovio Lucas, a quien decidió cortarle desde dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para sacarse la culpa y poder estar con Franco Zunino, uno de sus compañeros del reality.

Antes de la conexión, Santiago del Moro se encargó de presentar la llegada de “Derecho a réplica”, el nuevo segmento de Gran Hermano que permite que los participantes rompan el aislamiento. Así, el debut fue entre Luana y Lucas, es decir la participante que decidió separarse de su novio de seis años en vivo para poder estar románticamente con Zunino.

Santiago del Moro explicó las reglas del nuevo segmento de Gran Hermano

Al momento de ingresar al SUM, Luana quedó boquiabierta al observar a su exnovio. En un primer lugar, Lucas expresó: “Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando en televisión abierta adelante de un montón de personas. Me pareció muy poco valiente hacerlo con los dos argumentos que usaste. El primero fue que me dejabas el camino abierto a mí para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quería. Y el segundo argumento que me da pie para hablar de esto, que fue el argumento que usaste de que no te querías sentir mal si llegaba a pasar algo... Pero hay algo que no me cierra del todo. ¿Antes no te hacía mal?”.

“Eso no es amor, Luana. Yo no vine a hablarte de la casa. Yo vine a hablarte de las cosas de antes, de la vida real. Eso es un reality. Te cag*ste en la persona que te bancó en todas, que desde el minuto uno te apoyó en todo, en todas tus locuras, en todas las cosas que quisiste hacer, en todos los problemas en los que te has metido. ¿Querés que te cuente un poco? Así por ahí haces un poco de memoria. Vos elegiste hacer público esto, Luana. Vos me humillaste ante un montón de personas. Y no solo me humillaste ante un montón de personas, sino que me humillaste antes”, continuó el exnovio de la participante de Gran Hermano.

Así, Lucas directamente enumeró varias supuestas infidelidades: “¿Te acordás cuando vino a entrenarnos el chico ese a casa? ¿No era que los amigos eran amigos y uno no estaba con sus amigos? Y no solo con uno, sino con dos. Y no solo estar, sino hace siete, ocho meses, teniendo una vida paralela. Tengo pruebas, Luana, sé todo. Sé que cuando estabas en un crucero conmigo, en el viaje que habíamos ido, cuando te invité a todo el Caribe, a un crucero hermoso con amigos, estabas esperando que terminara el viaje que estábamos haciendo juntos, a ver cuándo te podías reunir”.

El exnovio de Luana fue muy duro contra Luana y la expuso

Como era de esperarse, el encuentro dejó muy conmocionada a la participante, que se enojó con la producción por haber permitido que la expongan así y que salgan a la luz temas personales que no la hacían quedar muy bien ante el ojo público. A raíz de eso, amenazó con abandonar el juego, pero al volver al living, reunirse con el resto de sus compañeros y descargarse con lágrimas en los ojos, cambió de parecer y decidió seguir en competencia.