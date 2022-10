Daniel Craig sorprendió al revelar qué le gusta hacer en los rodajes durante su tiempo libre

escuchar

A semanas de que Glass Onion: A Knives Out Mystery llegue a las salas de cine de todo el mundo, Daniel Craig y Kate Hudson -los protagonistas- junto a Rian Johnson -director y guionista- pasaron por El Hormiguero, uno de los talk shows más populares de España. Allí hablaron sobre cómo sobrepasaron el rodaje durante la pandemia, qué es lo mejor de trabajar juntos y los aspectos que más los emocionan de este nuevo proyecto. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la entrevista se dio cuando el ex James Bond reveló con qué actividad rellenó su tiempo libre entre grabación y grabación.

Daniel Craig, Kate Hudson y Rian Johnson fueron a El Hormiguero twitter @@El_Hormiguero

Durante el tour de prensa para promover la segunda parte de Knives Out (Entre navajas y secretos en español), Daniel Craig y Kate Hudson dieron detalles sobre la película y revelaron lo que sucedía en el detrás de escena.

“Cuando hacemos estas películas, lo pasamos todos muy bien rodando durante meses en algún sitio. Y, por lo tanto, el hecho de que sean encantadores y de que nos llevemos todos bien también es importante, es como invitar amigos a una fiesta. Esta vez el ambiente ha sido así y creo que se nota en la película”, destacó Rian Johnson, el director, sobre la gran dinámica que se generó durante las horas de trabajo.

Daniel Cragi como Benoit Blanc en la primera entrega de Entre navajas y secretos Prensa BF Paris

Asimismo, Hudson lo respaldó al contar que, a pesar de que debieron filmar en tiempos de coronavirus, el ánimo nunca decayó. “Los sábados jugábamos al Clue, porque por el Covid-19 estábamos en un grupo burbuja y qué puedes hacer cuando no estás rodando una película de misterio, pues jugar a resolver también misterios de asesinatos. Nos lo pasábamos genial”, relató.

No obstante, su coestrella no estuvo de acuerdo con ella y remarcó que él prefería otro tipo de actividades para pasar el tiempo en vez de los juegos de mesa. “A mí lo que me gusta es beber y reírme, lo de jugar al Clue no me gusta”, disparó, generando una ola de carcajadas entre los presentes.

Glass Onion: A Knives Out Mystery: el nuevo film de Daniel Craig

A finales del 2021, Daniel Craig se despidió del icónico personaje que lo acompañó a lo largo de 15 años James Bond. El estreno de No time to die fue el emotivo cierre de una de las etapas más fructíferas de su carrera y, a pesar de que no fue fácil dejar ir al aclamado agente secreto, no pasó mucho tiempo hasta que encontró un rol que logró involucrarlo nuevamente en los films de suspenso y acción.

Daniel Craig habló sobre su experiencia como James Bond en El Hormiguero

En el 2019, Knives Out -Entre navajas y secretos para Latinoamérica- llegó a la pantalla grande y la audiencia se reencontró con Craig, quien en esta ocasión se puso en los zapatos de Benoit Blanc, un excéntrico detective que debe resolver el caso de asesinato de un reconocido escritor de novelas de crimen. Gracias a su trama de misterio clásica y los giros inesperados y guiños humorísticos que se dan durante todo su desarrollo, el film dirigido por Rian Johnson fue un éxito rotundo.

Para felicidad del público, Glass Onion: A Knives Out Mystery -la continuación- llegará a los cines a finales de noviembre y a partir del 23 de diciembre estará disponible en Netflix.

