Daniel Craig le daba una entrevista a Javier Bardem cuando descubrió que estaba lastimado: “¿Qué te pasó ahí?”

Daniel Craig, de 53 años, interpretó al agente 007 durante más de quince años mientras el personaje se jugaba su vida una y otra vez. Pero a pesar de haber estado en situaciones de gran riesgo durante los rodajes, el actor no se dio cuenta de que, durante la última entrevista que dio, con Javier Bardem, estaba sangrando de verdad.

El dúo estaba charlando en la serie Actors on Actors de Variety cuando el actor español, de 52 años, concluyó la conversación señalando el corte en la frente que tenía Craig: “Déjame hacerte un última pregunta, amigo: ¿Qué te pasó aquí?”. Daniel, confundido, respondió: “¿Dónde? ¿Me golpeé la cabeza?”. La pareja se echó a reír cuando 007 se miró en el espejo para comprobar la lesión.

Le empezó a sangrar la cabeza en plena entrevista

“¿Sabés lo que me pasó? Oh, Cristo –comentó Craig-. Me mandaron de regalo este maravilloso anillo de luz para configurar con el iPad en el medio. Cuando lo instalé, simplemente cayó sobre mi cabeza antes de empezar con la entrevista”, agregó el actor.

“¡Con razón me lastimo cada vez que hago una película!”, bromeó Craig y agregó: “Gracias por señalarlo. Igual, no me estoy desangrando hasta morir. Esto es lo que pasa: si no me lesiono mientras filmo, es que no lo estoy haciendo correctamente”.

Daniel Craig se ha lesionado en numerosas ocasiones durante las filmaciones de 007

Durante su período como el agente Bond, el actor a menudo se lastimaba en el set. En el rodaje de Quantum of Solace, la estrella se desgarró el cartílago del hombro derecho, mientras que se rompió dos músculos de la pantorrilla mientras filmaba Skyfall.

En la filmación de Spectre, Daniel también se lastimó la rodilla durante una escena de pelea con Dave Bautista. La lesión fue tan grave que se dijo que los que estaban en el set escucharon el ruido de los huesos.

Ahora ha dejado de interpretar a Bond y las probabilidades favorecen a Idris Elba para asumir el papel. El actor de 49 años, DJ ocasional, no ha sido nada tímido al lanzar su nombre para interpretar el papel. Ahora sus posibilidades han aumentado por los corredores de apuestas que también lo respaldan después de que los jefes de la franquicia confirmaron que estaban considerando a la estrella de Luther para el icónico papel.