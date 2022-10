Kaley Cuoco generó un acalorado debate en redes sobre las azafatas: “Merecen propinas”

escuchar

Kaley Cuoco, protagonista de la serie de HBO Max The Flight Attendant, hizo una declaración que avivó un acalorado debate. La actriz de 36 años aseguró que las auxiliares de vuelo “merecen propinas”, en una audaz afirmación que tuvo lugar durante una entrevista con TMZ el martes mientras, justamente, salía del aeropuerto de Los Ángeles.

Las propinas en Estados Unidos son un gran tema debate. En muchos casos, son prácticamente “obligatorias”, como en restaurantes, taxis y hoteles. Sin embargo, no es usual que los pasajeros busquen a los sobrecargos para dejarles un dinero adicional, además de que algunas compañías aéreas no permiten que acepten esas propinas.

Kaley Cuoco, como Cassie en The Flight Attendant

La afirmación de Kaley causó varias reacciones, sobre todo en la red social Twitter, en donde varias personas aseguraron que no están dispuestas a dejarle propina a nadie en ese sector. “Un consejo, búsquese otro trabajo”, replicó un usuario. En tanto que otros quisieron visibilizar los altos costos de comprar un boleto de avión, un precio que describieron “por las nubes”.

“Pagamos suficiente a las grandes compañías aéreas. Un viaje con mi hijo pequeño costó cinco mil dólares, así que no estoy de acuerdo”, dijo una mujer. Los usuarios de Twitter se encendieron y estuvieron listos para defender sus posturas ante las declaraciones de la actriz.

Muchas aerolíneas hasta tienen prohibido a sus empleadas recibir cualquier tipo de propina Julia Terjung - HBO Max

“Lo que las aerolíneas cobran por un ticket de avión o por una maleta extra es ridículo. Saca la propina de ahí. Todo el mundo intenta que la gente deje propina y eso no ocurre”. Aunque la mayoría de las respuestas fueron negativas y no secundaron la moción de la también intérprete de Penny en The Big Bang Theory, algunas propuestas fueron incluso más allá.

“Voto por eliminar las propinas y que las empresas le paguen mejor a su personal”, escribió un usuario. El sentimiento de Cuoco encontró eco en unas cuantas voces, quienes estuvieron dispuestas a mostrar su respaldo público: “No todo el mundo puede permitírselo, pero es una buena idea”.

Reaccionan furiosos a la afirmación de Kaley Cuoco

De acuerdo con el sitio Southern Living, algunas aerolíneas sí dejan que los miembros de la tripulación puedan recibir estos incentivos. Por ejemplo, en el caso de Southwest Airlines, si un pasajero insiste, la azafata puede aceptarla.

La publicación citó el ejemplo de un auxiliar de un vuelo a Las Vegas que recibió US$600 de un apostador. No obstante, compartió que, a diferencia de los camareros de los restaurantes, ellos reciben “un salario más digno”, por lo que no se espera que los pasajeros estén en la obligación de darles propinas.

¿Cuánto gana una azafata en Estados Unidos?

Según el sitio web Salarios en USA, una azafata en Estados Unidos percibe en promedio US$59.050 al año, pero se deben tomar en cuenta varios factores que determinan su salario, entre ellos la experiencia y la empresa en la que presta sus servicios.

Otro sitio, Euroinnova estableció un aproximado de la percepción anual para los asistentes de vuelo en algunas de las principales aerolíneas estadounidenses:

American Airlines: Desde US$43.400 hasta US$86.000 anuales.

Alaska Airlines: Desde US$53.000 hasta US$90.000 anuales.

United Airlines: Desde US$56.000.

Delta Airlines: Desde US$43.200 hasta US$85.000 anuales.

JetBlue: Desde US$35.000.

LA NACION