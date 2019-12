Daniel Vila le canta a Pamela David en un emotivo video por su aniversario

View this post on Instagram

Así es mi amor, también te elegiría cada día... se que es difícil de entender y mas si nunca encontraste el amor, te confieso que lo único que pretendo es contagiar y que muchos más se animen a demostrar el amor que sienten por los suyos. Recordar momentos hermosos vividos, revivirlos... Gracias por pensar en sorprenderme #undíacomohoy #teamoporsiempre #graciasporestosaños #aniversario @danielevila [R]