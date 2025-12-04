MasterChef Celebrity (Telefe) tiene un nuevo eliminado. Anoche, luego de un curioso desafío, el influencer y humorista Alex Pelao quedó eliminado de la competencia culinaria.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 3 de diciembre

El desafío del programa de ayer fue realizar una comida de forma redonda: con ingredientes que sean circunferencias y un resultado sin ángulos.

Alex se esmeró por preparar un sándwich de lomo con ensalada de verdes. Los jurados tuvieron complicaciones para comerlo, por la prominente altura del resultado culinario del comediante, y lo declararon el peor plato de la noche: “Me encanta tu mirada a la vida, con pasos breves, pero contundentes”, le dijo Donato al comediante cuando se paró junto a Marixa Balli, otra de las peores del desafío, y le comunicaron su eliminación.

Luego, el personaje de redes sociales comunicó su enojo e impotencia por no poder cambiar el resultado, justo antes de que Wanda le agradeciera su humor y su aporte de energía positiva al grupo.

Pero ese no fue el final, porque el instagramer confesó su lucha con trastornos alimenticios, un problema que afecta a muchas personas y también a él.

Alex, emocionado, habló del vínculo que tiene con la comida, y el que generan los alimentos con los demás, y explicó sus conflictos por sufrir trastornos alimenticios, dando explicaciones: “Me cuesta mucho bajar [a tierra] y salir un poco de la cáscara que se va armando”, se sinceró.

“Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. A partir de la experiencia de estar en MasterChef mejoré mi vínculo con el momento de comer, conecté más, le empecé a dar una cuota de valor. Me capitalizo en eso y ni hablar de este grupo hermoso, es divino y da gusto”, expresó Alex Pelao para resaltar la importancia que el certamen tuvo en su vida.

Qué integrantes se fueron de MasterChef 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Alex Pelao , humorista e influencer, fue el sexto eliminado.

, humorista e influencer, fue el sexto eliminado. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano , líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada. Maxi López , el futbolista, se retiró temporalmente de la competencia.

, el futbolista, se retiró temporalmente de la competencia. Valentina Cervantes, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.