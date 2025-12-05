Quién es Heidi Klum, la modelo y presentadora del Sorteo del Mundial 2026

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas recibe este viernes a las delegaciones de 48 países para establecer el calendario de la Copa del Mundo 2026. La organización designó a Heidi Klum, una referente indiscutida de la industria del entretenimiento y la moda, para encabezar la transmisión desde la capital de Estados Unidos.

Quién es y qué carrera construyó Heidi Klum

La presentadora del sorteo construyó un imperio profesional que trasciende su imagen inicial como modelo. Heidi Klum nació en Alemania y su vida cambió radicalmente en 1992, cuando una amiga la impulsó a inscribirse en un concurso de modelos anunciado en una revista. La joven ganó el certamen gracias al voto del público y obtuvo como premio un contrato de trabajo en Nueva York. Ese viaje marcó el inicio de su ascenso en la industria internacional.

La carrera de la modelo comenzó tras ganar un concurso por voto popular en 1992 (Photo by Lewis Joly/Invision/AP) Lewis Joly� - Invision�

Su consolidación llegó de la mano de la marca de lencería Victoria’s Secret, donde alcanzó el estatus de “ángel”.

Klum aprovechó esa plataforma para diversificar sus actividades. Diseñó líneas de ropa, calzado y accesorios. Su nombre se transformó en una marca registrada y le permitió incursionar con éxito en la producción televisiva.

Roles destacados en la pantalla chica

La figura alemana demostró un talento particular para los negocios y la conducción. Uno de sus proyectos más emblemáticos fue el reality de diseñadores Project Runway. Klum creó, produjo y lideró el programa durante 17 temporadas emitidas por la señal Bravo. Hoy, el formato inició una nueva etapa en la plataforma Amazon Prime Video.

Su presencia en la televisión estadounidense se mantuvo constante. La modelo ocupa desde hace años una de las sillas del jurado en el popular programa America’s Got Talent. También mantiene lazos profesionales con su país de origen como coproductora del ciclo Germany’s Next Top Model.

Su fama global se consolidó como ángel de la marca de lencería Victoria’s Secret (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP) Willy Sanjuan - Invision

Vida familiar y antecedentes

La anfitriona de la gala mundialista reside oficialmente en Los Ángeles. Es madre de cuatro hijos: Leni, Henry, Johan y Lou. La mayor, Leni, nació en 2004. El cantante británico Seal, con quien Klum estuvo casada durante siete años, adoptó legalmente a la niña y estuvo presente en su parto.

La pareja tuvo luego a los otros tres niños y se convirtió en una de las más fotografiadas por la prensa hasta su separación en 2012. El divorcio se resolvió en 2015 y ambos mantienen una relación cordial.

Heidi Klum Y Su Hija Realizan Campaña De Lenceria

Klum obtuvo la ciudadanía estadounidense y reparte su tiempo entre sus compromisos laborales y su familia. Su participación en el sorteo de este viernes confirma su estatus como figura de atractivo global capaz de atraer audiencias diversas.

Los detalles del Sorteo del Mundial

La ceremonia conducida por Klum comienza a las 13 (horario argentino). El formato del Mundial 2026 presenta cambios significativos respecto a las últimas siete ediciones. Participan 48 selecciones por primera vez en la historia. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno.

La anfitriona obtuvo la ciudadanía estadounidense y reside oficialmente en Los Ángeles TIZIANA FABI - AFP

Los tres países anfitriones ya conocen su ubicación. México será cabeza de serie en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo C. La competencia se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año. La final tendrá lugar en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. En total, el torneo abarcará 104 partidos a lo largo de 38 días.

Las selecciones de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia representan a la Conmebol tras lograr su clasificación. Ellas conocerán este viernes a sus rivales para la primera etapa, donde los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.