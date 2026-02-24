El emotivo reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y sus hijos en Suiza, tras dos meses separados

Tras tener un verano movido en Buenos Aires entre las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), las actividades con sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto y su exesposa Wanda Nara, y un breve paso por la conducción en Olga que incluyó una abrupta salida, Maxi López regresó a Ginebra, Suiza, para reencontrarse con su mujer y sus dos hijos menores. Luego de casi dos meses de separación, finalmente se reunió con Daniela Christiansson y los pequeños Elle, de dos años, y Lando, de un mes, y compartió una tierna foto del especial momento en familia.

El 31 de diciembre de 2025, Christiansson y López le dieron la bienvenida a su segundo hijo en común. El exfutbolista interrumpió su participación en el reality de cocina para estar en el parto, pero tras unos pocos días regresó a Buenos Aires para continuar las grabaciones y asumir un rol en la conducción en el programa Sería increíble (Olga). Durante su debut en el streaming, contó que esta decisión estuvo también vinculada a la búsqueda de un nuevo hogar para que se muden su mujer y sus dos hijos menores. “Necesito buscar una casa que esté preparada. Tengo poco tiempo porque en algunos meses mi familia ya puede viajar, entonces estoy empezando a estructurar todo”, explicó.

La tierna foto del reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y los pequeños Elle y Lando (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Una vez organizado el tema de la vivienda y tras haber culminado las grabaciones del reality de cocina, López se tomó un vuelo rumbo a Ginebra para reunirse con su familia. El lunes 23 de febrero publicó una tierna imagen en la que se lo pudo ver durante un paseo familiar al aire libre. Mientras con una mano llevaba la correa de su perra Kika, con la otra sujetaba firmemente la pierna de la pequeña Elle, quien estaba cómodamente sentada sobre sus hombros. A su lado caminaba Christiansson, quien empujaba el cochecito de Lando.

Encantado con la foto que les sacaron de espaldas, decidió compartirla con sus 11.1 millones de seguidores de Instagram y musicalizar la historia con la canción “Family Memories” de William Taylor. Su mujer no dudó en replicarla, feliz con su regreso a casa. Una vez que todo esté en condiciones, llegará la hora de armar las valijas para iniciar una nueva vida familiar en Buenos Aires.

Maxi López contó que su mujer y sus dos hijos menores se mudarán con él a Buenos Aires (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Antes de que López regresara a Europa, Wanda Nara lo invitó a una cena en su departamento en la que también estuvieron sus hijas Francesca e Isabella, su pareja Martín Migueles, su madre Nora Colosimo y su excuñado Guido Icardi. No obstante, al exfutbolista no le simpatizó nada la presencia del hermano de Mauro Icardi, puesto que este dijo que sus hijos le decían “papá” a Mauro, ya que “él se lo ganó, porque obviamente al final el que fue la figura paterna fue él”.

Maxi López respondió a los dichos de Guido Icardi

López estalló de furia ante el comentario y no tardó en salir a responderle públicamente. “Yo estuve los 15 años que estuvieron en Europa. Así que me parece que no está bien informado. Está completamente errado”, sostuvo en diálogo con Intrusos (América TV). El cronista le preguntó si se sintió dolido por el comentario y él le respondió: “Es que no lo conozco. Me dolería si lo dijera alguien de mi círculo íntimo. Mis hijos saben que yo siempre estuve ahí para ellos. Y esa es la única palabra que a mí me importa”.