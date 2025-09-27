Operaron a Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López: cómo se encuentra

Valentino López heredó de su padre la pasión por el fútbol. A los 16 años juega en las inferiores de River Plate y ya proyecta su futuro deportivo. De hecho, eligió vivir en la Argentina para formarse como futbolista. Sin embargo, a mediados de este mes recibió una dura noticia: una lesión que lo alejaría de la cancha y lo obligaría a pasar por el quirófano. Su madre Wanda Nara lo acompañó desde el primer momento y su padre, Maxi López, voló desde Ginebra a Buenos Aires para estar a su lado en este delicado momento. La cirugía ya se llevó a cabo este sábado y los padres revelaron cómo se encuentra el adolescente.

Días atrás, Wanda Nara hizo una publicación en sus historias de Instagram que generó preocupación. En la foto que subió se pudo ver a su hijo mayor en una silla de ruedas, acompañado por sus hermanos. “Toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida”, expresó la conductora. Si bien hasta ese momento no se sabía con certezas que le sucedió al adolescente, fue Maxi López quien, tras llegar a la Argentina, reveló que le pasó a Valentino. “El mayor de mis chicos tuvo una lesión importante, así que vengo al país para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos. Lo primordial es eso”, reveló en diálogo con Puro Show (eltrece). Además del reencuentro con sus hijos mayores, el exfutbolista se instaló en Buenos Aires para grabar MasterChef Celebrity (Telefe).

Este sábado 27 de septiembre operaron a Valentino López (Foto: Instagram @wanda_nara)

Tras hacer los estudios previos y visitar a los especialistas, este sábado 27 de septiembre se realizó la intervención quirúrgica. En sus historias de Instagram, red social en la que acumula 17.6 millones de seguidores, Wanda Nara publicó una foto de Valentino antes de entrar al quirófano. Se lo pudo ver sentado en una silla de ruedas, vestido con una bata blanca y cofia mientras el médico le revisaba la rodilla derecha. Luego subió una selfie en la que se la vio con los ojos llorosos mientras operaban a su primogénito.

Wanda Nara acompañó a su hijo y dejó entrever su angustia (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara y Maxi López acompañaron a Valentino durante la cirugía (Foto: Instagram @wanda_nara)

Una vez terminada la cirugía, la mediática subió una foto junto a Maxi López en la sala de espera en la que dio detalles del estado de salud de su hijo. “Mi bomber (apodo con el que llaman a Valentino) está bien, toda la familia está acá acompañándolo. Gracias a River Plate y a todo el equipo de médicos por cuidarlo tanto”, expresó.

La publicación de Valentino López tras salir de la cirugía (Foto: Instagram @officialvalentino.lopez)

Por su parte, el adolescente también se pronunció en sus redes sociales. En su feed de Instagram publicó una foto en blanco y negro de él en la cancha con el uniforme del equipo millonario y otra en la cama del sanatorio, recién salido de la operación, con el pulgar hacia arriba, señal de que se encuentra bien. “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”, reflexionó.

Su madre no dudó comentarle: “Somos muchos acompañándote. Siempre te voy a cuidar, te amo mucho mi amor. Volveremos pronto más fuertes”. El joven futbolista también recibió el apoyo de Kennys Palacios, íntimo amigo de su madre, Evangelina Anderson, madre de su mejor amigo y compañero de equipo Bastián Demichelis, su abuela Nora Colosimo y sus amigos.

Wanda Nara le dio su apoyo a su hijo mayor en medio de su delicado momento de salud (Foto: Instagram @wanda_nara)

Paralelamente, Wanda Nara también compartió en sus historias de Instagram el posteo de su hijo mayor y comentó: “Acá estaré siempre con vos mi vida. Te amo, mamá”. Asimismo agregó: “Te rompiste haciendo lo que más amás. Es una enseñanza más. Volveremos más fuertes”. Tras la cirugía, López se enfocará en su rehabilitación para volver a jugar a la pelota.