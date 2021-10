Buenos Aires Ballet colma las expectativas de los amantes de la danza en sus vertientes más diversas

Buenos Aires Ballet en Galas de Ballet en el Astral. Dirección General: Federico Fernández. Con primeras figuras y solistas del Teatro Colón y bailarines invitados. Iluminación: Pablo Viola /Luis Casella. Domingo 3 de octubre, en el Teatro Astral. Próximas funciones de este mes: 11 de octubre en el Festival Cervantino de Azul; 24 de octubre en el Teatro Municipal en San Nicolás.

Nuestra opinión: Muy Bueno.

Con todas las posibilidades de “llenar” que permite el aforo teatral en estos días, Buenos Aires Ballet, la compañía de ballet de cámara dirigida por Federico Fernández, se encontró nuevamente con el público presencial antes de comenzar una serie de funciones por la provincia de Buenos Aires.

Lucía Giménez y Nahuel Prozzi abrieron la gala de BAB con "Espartaco" Máximo Parpagnoli - Buenos Aires Ballet

La gala abrió con la energía masculina de Espartaco, con música de Aram Khachaturián. Esta coreografía de Attilio Labis, creada en los años 60, es ideal para Nahuel Prozzi que ya la tiene muy transitada, y se lo vio seguro junto a Lucía Giménez.

Una de todas las "Julietas" que Zabalza despliega en el solo "Identidad" Máximo Parpagnoli - Buenos Aires Ballet

El programa siguió con Identidad, un solo contemporáneo creado por Julieta Zabalza a fines del 2020 para la gala que la misma compañía transmitió por streaming en pandemia. En esta pieza, Zabalza se pregunta acerca de todas las Julietas que ella es o podría ser, mientras juega con 4 sillas sobre el tema “And this is how it ends” del pianista y compositor japonés Daigo Hanada.

Inconfundible el sello del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín en la obra de Mauricio Wainrot que interpretaron, espléndidos, Benjamín Parada y Sol Rourich Máximo Parpagnoli - Buenos Aires Ballet

Sobre las figuras invitadas Sol Rourich y Benjamín Parada, el programa de mano no las presenta como miembros del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín aunque es inevitable recordar su pertenencia a esa compañía tanto por el altísimo nivel técnico y su musicalidad sin fisuras como por la relajada familiaridad con la que bailaron un “auténtico Mauricio Wainrot” creado para el Concierto N°1 de Fredéric Chopin.

Una de las joyas de la noche fue la versión de Marcia Haydeé de Carmen, que Sofía Menteguiaga y Federico Fernández pudieron ensayar bajo su mirada. La interpretación de los personajes creó un registro contenido y marcial para el Don José. Y una Carmen pícara, aburrida de la rutina y la posesión, que grita su deseo de libertad a viva voz.

Es para destacar la incorporación de "Carmen" de Marcia Haydée al repertorio de esta compañía independiente, interpretada con pasión por Federico Fernández y Sofía Menteguiaga Máximo Parpagnoli - Buenos Aires Ballet

El pas de deux más tradicional de la gala fue Diana y Acteón. Montado por Agrippina Vagánova a principios del siglo XX como un divertissement dentro de La Esmeralda, el clima mitológico y los gestos de arquería no guardaban ninguna relación con aquella historia de gitanos parisinos. La música de Riccardo Drigo brilla e hizo brillar a Rocío Agüero y Jiva Velázquez que abordaron el adagio, las variaciones y la coda, frente a los aplausos entusiastas de las piruetas y los saltos.

Un clásico virtuoso para encender el aplauso en la platea: Rocía Agüero y Jiva Velázquez, ambos bailarines del Teatro Colón, se lucieron en "Diana y Acteon" Máximo Parpagnoli - Buenos Aires Ballet

El momento más alegre de la gala fue con una pieza infalible del repertorio del BAB, Ba-Babadup-Ba, con coreografía Emanuel Abruzzo, quien también la interpreta junto a Zabalza, con todos los trucos del jazz para conquistar los corazones.

Final de fiesta con "Piazzolliana", el homenaje que no podía faltar en el centenario del gran compositor y bandoneonista Máximo Parpagnoli - Buenos Aires Ballet

En el final, el estreno de la tarde llegaba para celebrar el centenario de Astor Piazzolla, en la “Milonga del Ángel”. Piazzolliana resultó una bellísima creación de Micaela Spina, con asistencia coreográfica de Manuco Firmani, para bailar con la elegancia de los salones del centro, sin climas portuarios ni funyis ladeados. Menteguiaga y Fernández la interpretaron desde la corporalidad de dos bailarines de danza clásica que disfrutan encontrarse en un abrazo tanguero, pero sin perder su identidad. Los aplausos surgieron espontáneos y la sensación de cierre era muy clara. De modo que la coda sobre un fragmento del “Concierto para Quinteto” resultó ser casi un bis para la tribuna. Así es Buenos Aires Ballet: convoca amantes de la danza de estéticas diversas. Y todos se van a casa con las expectativas cubiertas.